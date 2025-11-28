Bouygues Telecom annonce miser sur son nouveau “Studio IA”, mais à quoi sert-il ?

Bouygues Telecom a annoncé le 27 novembre un partenariat stratégique avec Prisme.ai afin de déployer son “Studio IA”, une plateforme interne destinée à structurer et industrialiser les usages d’intelligence artificielle au sein de l’entreprise.

Ce Studio IA doit permettre aux équipes métiers de créer, piloter et superviser leurs propres agents IA. Il repose sur cinq principes clés : une IA “pour tous, sécurisée et conçue pour assurer une adoption rapide à grande échelle”, une sécurité des données rendue possible grâce à un déploiement sur l’infrastructure du Groupe ou sur le cloud de son choix, avec la capacité d’utiliser différents LLM”, ou encore une “indépendance technologique totale” pour choisir ses modèles et clouds, une “interopérabilité native avec les standards ouverts émergents comme le MCP”, et un “comité de gouvernance” validant chaque agent avant publication.

“Le Studio IA marque une étape décisive de notre stratégie numérique”, indique Stéphane Allaire, directeur de l’Innovation de Bouygues Telecom, qui évoque une plateforme “accessible à tous nos collaborateurs” et capable de “s’intégrer à l’ensemble de nos systèmes”.

L’opérateur constate une forte appropriation en interne : depuis l’ouverture du Studio IA le 15 septembre, plus de 5 000 collaborateurs se sont inscrits, environ 830 l’utilisent chaque jour, plus de 800 agents IA ont été créés, dont 51 déjà déployés à l’échelle. Au total, plus de 10 000 questions et réponses sont générées chaque semaine.

L’objectif affiché est d’améliorer la productivité et la satisfaction des collaborateurs, et d’accélérer l’innovation interne dans un cadre maîtrisé. En parallèle, Bouygues Telecom annonce investir dans la formation et l’accompagnement de ses équipes grâce notamment au programme CAP IA, où “chacun peut développer les compétences nécessaires pour transformer son métier avec l’IA. Cette dynamique est renforcée par de nombreuses initiatives internes (webinaires hebdomadaires, AI prompt et AI agentique self-storage, communautés d’entraide…), qui permettent aux équipes de monter en compétence et de s’approprier l’IA au quotidien.”

