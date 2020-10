Choc des smartphones disponibles chez Free : quatre modèles à 199 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement quatre smartphones au prix de 199 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous mettons en concurrence les Xiaomi Redmi Note 9, Nokia 6.2, Oppo A9 2020 et Huawei P Smart S, tous les quatre proposés à 199 euros au comptant, mais également en plusieurs fois sans frais. Le quatrième est arrivé un peu plus tôt dans le mois sur la boutique de l’opérateur.

L’écran : le Huawei P Smart S avec son écran OLED

Le Huawei P Smart S a comme sérieux atout une dalle OLED qui promet de plus belles couleurs et de meilleurs contrastes. Le Xiaomi Redmi Note 9 a quand même pour lui le poinçon, plus discret lors d’un visionnage vidéo ou d’une séance de jeu. L’Oppo A9 2020 offre une belle diagonale, mais avec une définition HD+.

Notre classement :

Huawei P Smart S (6,3 pouces, FHD+, OLED et encoche goutte d’eau) Xiaomi Redmi Note 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Nokia 6.2 (6,3 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) Oppo A9 2020 (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : le Huawei P Smart S avec son processeur plus puissant

Le Huawei P Smart S embarque un processeur plus performant sur le papier, tandis que le Xiaomi Redmi Note 9 profite d’un chipset pensé pour le jeu sur mobile. Nokia 6.2 apparaît en retrait avec son chipset plus ancien.

Notre classement :

Huawei P Smart S (chipset Kirin 710F ; processeur octa-core 2,2 GHz avec 4 Go de RAM) Xiaomi Redmi Note 9 (chipset MediaTek Helio G85 ; processeur octo-core 2,0 GHz avec 3 Go de RAM) Oppo A9 2020 (chipset Snapdragon 665 ; processeur octa-core 2,0 GHz avec 4 Go de RAM) Nokia 6.2 (chipset Snapdragon 636 ; processeur octa-core 1,8 GHz avec 4 Go de RAM)

La photo : un modèle en retrait

Les Oppo A9 2020 et Huawei P Smart S se démarquent en proposant de la photo 48 Mégapixels avec plus moins de capteurs en complément, ainsi qu’un module 16 Mégapixels pour les selfies. Nokia 6.2 est une nouvelle fois en retrait, se contentant d’un capteur photo principal de 16 Mégapixels, mais aussi d’un module à selfies de 8 Mégapixels.

Notre classement :

Oppo A9 2020 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Huawei P Smart S (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 9 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Nokia 6.2 (16/8/5 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : le Xiaomi Redmi Note 9 coche toutes les cases

Le Xiaomi Redmi Note 9 creuse l’écart, grâce à sa batterie de plus grosse capacité, mais également avec sa charge plus rapide.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (5 020 mAh ; 18 Watts) Oppo A9 2020 (5 000 mAh ; 10 Watts) Huawei P Smart S (4 000 mAh ; 10 Watts) Nokia 6.2 (3 500 mAh ; 10 Watts)

L’interface : c’est une affaire de goût

L’interface logicielle reste toujours une affaire de goût. Reste que le Huawei P Smart S subit l’embargo américain et se retrouve ainsi privé du Play Store de Google, obligeant à se contenter de l’AppGallery moins fourni. Un aspect difficile à ne pas prendre en compte, aussi intéressante soit la fiche technique.

Le choix d’Univers Freebox

Bel écran, bonnes performances, polyvalence en photo, grosse autonomie, charge rapide et interface complète. Xiaomi a réussi à cocher pas mal de cases avec son Redmi Note 9, tout en restant sous la barre des 200 euros. Il apparaît donc à nos yeux comme le choix à privilégier. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le test complet du Redmi Note 9 que nous avons réalisé. Le Huawei P Smart S aurait pu se montrer comme une alternative intéressante, mais pas sans le Play Store et sa pléthore d’applications.