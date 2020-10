Exposition aux ondes : un smartphone haut de gamme épinglé par l’ANFR pour non-respect du DAS

L’ANFR, le gendarme des ondes en France, avait épinglé un smartphone haut de gamme pour non-respect du DAS. Le constructeur a depuis rectifié le tir grâce à une mise à jour.

Dans le cadre des contrôles réalisés par l’ANFR pour vérifier que les smartphones restent dans les clous en matière de DAS (Débit d’Absorption Spécifique), le Sony Xperia 5, un modèle haut de gamme de 2019, avait été épinglé. Son DAS tronc atteignait les 2,64 W/kg, dépassant de ce fait la limite réglementaire de 2 W/kg.

L’autorité administrative note que Sony a déployé une mise à jour permettant à la valeur du DAS tronc de passer à 1,13 W/kg et au Xperia 5 d’être désormais dans les clous.

Rappelons que la législation autour du DAS a récemment évolué, afin de mieux informer le consommateur sur fond de multiplication des objets connectés. Depuis le 1er juillet 2020, il s’étend ainsi au-delà des téléphones mobiles pour concerner l’ensemble des équipements radioélectriques prévus pour un usage à proximité du corps humain et dont la puissance moyenne maximale est supérieure à 20 mW, englobant ainsi certaines montres connectées, les casques sans-fil et les tablettes tactiles. Le DAS doit être indiqué dans les notices et les publicités, mais aussi sur les lieux de vente à proximité des appareils concernés. Free s’est d’ailleurs mis en conformité.

Rappelons également que les contrôles seront renforcés sur fond de déploiement de la 5G en France. 70 appareils ont été contrôlés en 2019. L’ANFR en contrôlera 140 en 2021, en ciblant particulièrement les modèles 5G.