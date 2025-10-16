L’offre commune d’Orange, Free et Bouygues pour racheter SFR est déjà un “exploit” en soi

L’offre d’Orange, Free et Bouygues pour SFR relève presque du miracle pour le secteur.

Altice a rejeté mercredi matin l’offre à 17 milliards d’euros déposée par Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange pour le rachat de SFR, après seulement une douzaine d’heures. Les opérateurs ne se sont pas découragés et veulent continuer les négociations, mais pour les acteurs du secteur, cette tentative conjointe est déjà un succès en soi.

« Mardi soir, j’ai commencé à recevoir plein de messages de félicitations, rigole un dirigeant d’un des trois opérateurs alliés. On n’a pourtant rien fait encore. » rapportent les Echos. Même étonnement du côté d’un consultant chevronné, ex-cadre dans l’un des groupes : « Voir les trois logos côte à côte sur le communiqué de presse, c’est déjà énorme ! »

Dans un marché ultraconcurrentiel, où les opérateurs se livrent une guerre tarifaire depuis plus de dix ans, parvenir à bâtir une offre commune relevait de l’exploit. Un dirigeant du secteur confiait d’ailleurs quelques jours plus tôt : « Ce deal a tellement de valeur qu’il serait fou de ne pas le faire. »

Une offre qui est venue après des mois de discussions complexes, marquées par la prudence, les quelques informations glanées par la presse et jamais confirmées par les parties prenantes. « À chaque rendez-vous, tout le monde venait avec ses avocats, pour éviter tout soupçon d’entente, » rappelle une source au fait des négociations. Malgré cela, la coopération a tenu : « Il a pu y avoir des hauts et des bas ces derniers mois, mais on a continué à avancer. » Et même après le rejet de leur proposition, les dirigeants impliqués affichent une forme de satisfaction. L’un d’eux résume ainsi l’état d’esprit : « C’est déjà un exploit ce qu’on a réussi à faire ensemble. Mais ce n’est que le début de l’histoire. »

