C’est parti pour la fête de la VOD : du cinéma à prix cassé sur les Freebox, Livebox, Bbox et Box de SFR

Du cinéma à foison et à prix mini, c’est maintenant et pour une semaine !

Le rendez-vous est lancé : du 15 au 22 octobre 2025, se déroule la 9ᵉ édition de la Fête de la VOD. Pendant huit jours, les amateurs de cinéma peuvent découvrir ou redécouvrir des films récents à des tarifs particulièrement attractifs : à partir de 2 € la location et 5 € l’achat. Organisée par l’association APVOD et le syndicat SEVAD, cette opération met en avant la diversité de l’offre légale de vidéo à la demande en France, tout en encourageant le public à consommer le cinéma autrement, depuis chez soi.

L’avantage étant que tout le monde peut en profiter sur sa box, tant que les services partenaires sont disponibles. En effet, la Fête de la VOD est accessible à la fois sur Freebox et via l’interface Oqee by Free. L’édition 2025 de la Fête de la VOD est placée sous le parrainage de Cédric Jimenez, réalisateur du film Chien 51. Il met en avant sa propre sélection de longs-métrages à découvrir pendant l’événement. Cette initiative rappelle la vocation première de la Fête : démocratiser l’accès au cinéma à domicile et mettre en lumière la richesse des catalogues VOD français. Plusieurs services partenaires sont mobilisés, parmi lesquels ARTE Boutique, Canal VOD, UniversCiné, Filmo ou encore Pathé Home, tous proposant une sélection de films récents ou incontournables à prix réduit.

Comment en profiter sur Freebox et Oqee

Pour participer à la Fête de la VOD depuis une Freebox, il suffit de se rendre dans la section VOD de l’interface Oqee by Free ou de votre Freebox. L’événement y est mis en avant à travers une rubrique spéciale proposant une sélection de films labellisés « Fête de la VOD ». Une fois sur place, l’abonné peut naviguer dans les catalogues des services partenaires et repérer les titres affichant les prix promotionnels. La navigation est fluide, et les tarifs avantageux s’appliquent automatiquement selon la plateforme choisie. Si vous êtes abonnés Amazon prime, vous pouvez également en profiter dans la section VOD de Prime Vidéo, selon vos préférences.

En clair, cette semaine spéciale est une belle occasion pour les abonnés Freebox de faire le plein de cinéma à prix mini, sans aucune manipulation complexe. Il suffit d’allumer sa box, de lancer Oqee, et de se laisser guider par la sélection du moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox