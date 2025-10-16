Amazon lance une nouvelle option d’achat avec remise et livraison gratuite sur les livres neufs

Dans un contexte de baisse de la lecture en France, Amazon affirme vouloir rendre celle-ci plus accessible et abordable. À partir d’aujourd’hui, le groupe permet d’obtenir 5 % de remise sur le prix des livres neufs en choisissant un point de retrait éligible… en plus de la livraison gratuite vers ce point.

“Un accès plus abordable à une sélection étendue de livres Amazon.fr offre une sélection inégalée de millions de livres d’auteurs indépendants et d’éditeurs traditionnels, allant des best-sellers aux classiques et aux ouvrages spécialisés – accessibles en quelques clics avec des options de livraison rapides et pratiques”, Amazon annonce ce 16 octobre le lancement d’une nouvelle option d’achat : lors du paiement, il suffit de sélectionner un point de retrait éligible pour déclencher automatiquement une remise de 5 %, cumulée avec la livraison gratuite. Cette option s’applique aux livres neufs au format papier, vendus par Amazon et expédiés vers un réseau de plus de 3 000 points de retrait situés dans des commerces qui vendent des livres. L’objectif affiché : faciliter l’accès au livre, notamment dans les zones rurales et petites villes.

Dans un contexte de baisse de la lecture en France, Amazon affirme vouloir rendre la lecture plus accessible et abordable. L’entreprise met en avant le double avantage de cette nouvelle option : –5 % sur le prix et retrait gratuit dans un commerce vendant des livres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox