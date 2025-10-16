Toujours très rentable, Free a-t-il repris du poil de la bête sur le gain d’abonnés fixe et mobile lors du 3e trimestre ? Le rendez-vous est calé

La maison-mère de Free publiera ses indicateurs financiers et commerciaux du 3e trimestre 2025 le 19 novembre. Après un premier semestre solide sur la rentabilité mais plus mitigé commercialement en France, ce rendez-vous dira si la dynamique s’est ravivée sur le fixe et le mobile dans l’Hexagone, tandis que l’Italie et la Pologne restent des moteurs de croissance.

Le rendez-vous est pris. Iliad a inscrit à son agenda investisseur la publication des résultats T3 2025 le mercredi 19 novembre. C’est à cette date que seront dévoilés les performances commerciales financières globales du 5e groupe de télécommunications en Europe ainsi que dans ses trois grandes géographies, à savoir la France, l’Italie et la Pologne.

En France, un rebond commercial est espéré. Lors du 2e trimestre, l’opérateur a revendique une stabilité des bases clients (peu ou pas ventes nettes sur le fixe et le mobile) tout en arrondissant désormais ses chiffres, par choix assumé. Le troisième trimestre pourrait permettre de vérifier si les ventes ont redémarré, notamment sur la fibre et sur le segment mobile grand public. Dans un contexte de marché extrêmement concurrentiel, Free compte maintenir sur ce marché sa stratégie d’équilibre entre valeur et volume. Lors du second trimestre, le chiffre d’affaires de Free a augmenté de 1,8% à 1,64 milliard d’euros (+2,4% au S1), toujours très rentable pour le moment.

Sur le 1er semestre 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,8% à 5,08 milliards d’euros et de +4,3% hors vente d’équipements1, Iliad est leader de la croissance parmi les grands groupes européens, et compte bien le rester une fois de plus. L’EBITDAaL du groupe a lui progressé d’environ 10 % à 2,05 milliards d’euros, avec une marge importante. Ce nouvel exercice dira si cette trajectoire de marge se poursuit, portée par la discipline commerciale, la montée en puissance des offres premium et l’efficacité opérationnelle. Iliad a aussi amélioré ses flux de trésorerie au premier semestre et réduit son endettement net (levier ramené autour de 2,3x). Le groupe pourrait donc bien continuer sur cette bonne dynamique. En Italie, iliad Italia est n°1 des recrutements sur le mobile depuis 29ème trimestre consécutif, le cap des 30 exercices devrait ainsi être franchi, sauf coup d’arrêt brutal.

Cette publication interviendra alors que le marché français bruisse de scénarios de consolidation autour d’Altice/SFR. Les investisseurs et la presse économique pourraient chercher des éclairages sur la position d’Iliad après l’offre conjointe non engageante déposée avec Bouygues Telecom et Orange et rapidement rejetée par Altice selon l’AFP. Même si troisième trimestre reste un exercice de reporting, la séance de Q&A pourrait aborder ce dossier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox