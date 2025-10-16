Orange ouvre une enquête face à une nouvelle arnaque à la fibre qui vise les nouveaux abonnés

Les arnaques téléphoniques se font de plus en plus sophistiquées. La dernière en date cible les particuliers tout juste raccordés à la fibre optique. À Bressuire, un retraité a failli se faire piéger par de faux conseillers se faisant passer pour Orange. L’opérateur a ouvert une enquête pour comprendre comment les fraudeurs ont obtenu des informations aussi précises.

Une escroquerie téléphonique particulièrement bien ficelée cible actuellement les Français qui font installer la fibre optique à leur domicile. Les fraudeurs disposent d’informations précises sur leurs victimes, rendant leur discours d’autant plus crédible. À Bressuire, dans les Deux-Sèvres, un retraité a échappé de peu à ce piège destiné à vider son compte bancaire. Orange a ouvert une enquête.

Une installation qui tourne au piège

Comme le rapporte Ouest-France, l’incident s’est produit le 7 octobre 2025. Ce jour-là, un retraité de Bressuire accueillait chez lui une équipe de techniciens, prestataires d’Orange, venus installer la fibre optique. L’intervention se déroule normalement, sans le moindre incident.

Quelques heures plus tard, l’homme reçoit un appel provenant d’un numéro commençant par 07 — un indicatif français courant. Au bout du fil, une interlocutrice se présente comme une conseillère commerciale d’Orange. Très aimable, elle explique vouloir s’assurer que l’installation s’est bien passée, en citant plusieurs détails précis sur l’opération. « Elle savait que la mise en place avait eu lieu le matin même », raconte le retraité.

Cette connaissance du dossier a suffi à instaurer un climat de confiance. En fin de conversation, la fausse employée propose alors un remboursement de 50 euros sur le coût de l’intervention (109 euros). Pour en bénéficier, il lui suffisait, dit-elle, de régler la différence immédiatement par téléphone. L’interlocutrice lui demande donc de « sortir sa carte bancaire » et de lui transmettre les numéros figurant dessus pour un « paiement sécurisé ». En réalité, le but est simple : dérober ses coordonnées bancaires.

Heureusement, le retraité a eu le bon réflexe. Se souvenant qu’Orange devait facturer l’intervention sur la prochaine facture, il a refusé de communiquer ses données bancaires. La pseudo-conseillère a alors immédiatement mis fin à l’appel. Alerté, le client contacte aussitôt Orange, qui confirme ne pas être à l’origine de cet appel. L’opérateur a ouvert une enquête interne afin de comprendre comment les escrocs ont obtenu des informations aussi précises sur une installation récente. « Il n’y a pas eu de fuite de données liée à une cyberattaque du côté de notre prestataire. Une investigation est en cours pour remonter le fil de ce qui a pu se passer », indique Orange.

Si une compromission interne n’est pas exclue, la piste d’un complice au sein d’un sous-traitant est envisagée. Pour l’heure, il s’agit du seul cas connu en France, mais d’autres tentatives similaires pourraient survenir, il convient donc de rester prudent si vous prévoyez d’installer la fibre prochainement.

Comment éviter de tomber dans le piège ?

Orange rappelle qu’il ne demande jamais de coordonnées bancaires par téléphone, notamment à la suite d’une intervention technique. Le paiement des prestations est toujours effectué via la facture habituelle, jamais lors d’un appel.

En cas de doute, il est recommandé de ne jamais communiquer de données personnelles ou bancaires par téléphone, même si l’appel semble provenir d’un numéro français ou d’un interlocuteur crédible. Les abonnés Orange peuvent vérifier l’authenticité d’un contact en appelant le 3900, numéro officiel du service client.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox