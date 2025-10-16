IPV6 : l’Arcep lance une nouvelle version plus riche et complète de sa carte dédiée

L’Arcep enrichit sa carte mondiale IPv6 : un outil plus complet et plus précis pour suivre la transition d’Internet.

Depuis 2023, la carte interactive IPv6 de l’Arcep permet de visualiser, en un coup d’œil, la progression mondiale du déploiement du protocole IPv6. S’appuyant sur plusieurs sources de données, cet outil offre une vue d’ensemble sur le taux d’utilisateurs connectés via IPv6 et permet d’effectuer des comparaisons par pays. En 2025, l’Arcep vient de mettre en ligne une nouvelle version enrichie, plus fiable et plus détaillée, renforçant encore sa valeur pour les chercheurs, les acteurs du numérique et les observateurs de l’évolution d’Internet.

Une version enrichie et plus fiable

La nouvelle mouture de la carte interactive apporte plusieurs améliorations notables, tant sur le plan méthodologique que sur la couverture des données. L’historique des statistiques s’étend désormais jusqu’à octobre 2013, offrant une perspective historique inédite sur plus d’une décennie de transition vers IPv6. La couverture géographique s’est également élargie de 100 à 229 pays, permettant d’observer la progression du protocole dans l’ensemble des régions du globe, y compris les plus petites zones géographiques auparavant absentes du suivi.

L’Arcep a aussi revu la fréquence de mise à jour des données : celles-ci sont désormais actualisées chaque mois, contre une fois tous les deux mois auparavant. Cette cadence plus soutenue permet un suivi plus réactif et fidèle à la réalité des déploiements. La fiabilité des mesures s’en trouve renforcée grâce à une nouvelle approche : la carte s’appuie désormais sur la moyenne quotidienne des données mensuelles, et non plus sur un point unique, réduisant ainsi l’impact des variations ponctuelles. Enfin, le classement IPv6 des 100 pays comptant le plus d’internautes a été entièrement revu, avec une méthodologie plus robuste et transparente.

Le taux d’utilisation d’IPv6 affiché sur la carte correspond au pourcentage d’utilisateurs connectés via ce protocole auprès de leur fournisseur d’accès à Internet. Concrètement, il mesure la part des internautes capables d’accéder à des services compatibles IPv6 — qu’ils soient particuliers, entreprises ou administrations — sur les réseaux fixes comme mobiles.

Cette approche permet de mieux comprendre le niveau de maturité des infrastructures réseau et d’identifier les écarts de déploiement entre pays. Certains États ont déjà franchi la barre des 50 % d’utilisateurs en IPv6, tandis que d’autres peinent encore à entamer leur transition. La carte, en rendant ces informations accessibles et comparables, devient ainsi un instrument clé pour le suivi mondial de la modernisation d’Internet.

En juillet dernier, l’Arcep annonçait que la France était devenue le pays le plus avancé au monde dans la transition vers IPv6, avec 87 % des clients fixes et 70 % des clients mobiles désormais connectés via le nouveau protocole. Portée par les efforts des opérateurs, notamment Free, qui a activé l’IPv6 par défaut sur le mobile en mars 2025 et sur les Freebox depuis bien longtemps, cette évolution marque une étape majeure pour l’avenir d’Internet. Si la quasi-généralisation est attendue d’ici 2027, le régulateur rappelle toutefois que les hébergeurs et services de messagerie restent encore à la traîne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox