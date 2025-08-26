Freebox : Une maintenance des services TV et replay aura lieu cette nuit

Free nous informe qu’une opération de maintenance affectera les services de télévision cette nuit entre 1 h et 5 h. Durant cet intervalle, les chaînes en direct, le replay et les applications ne seront pas accessible.

Pour assurer la stabilité et l’évolution de ses services, Free planifie une intervention technique en dehors des heures de grande écoute. Ainsi une coupure temporaire des services Freebox TV interviendra cette nuit. Voici ce qu’il faut savoir.

Une interruption ciblée et limitée dans le temps

L’intervention est programmée entre 1 h et 5 h dans la nuit du 26 au 27 août 2025. Durant cette plage horaire, l’ensemble des services de télévision proposés par la Freebox (chaînes en direct, programmes en replay et accès aux différentes applications) seront indisponibles. Free ne détaille pas la nature des travaux mais assure que le service reviendra à la normale dès la fin de la maintenance.

Concrètement pour les abonnés, il s’agit avant tout de prendre en compte cette coupure et de ne pas planifier d’enregistrement ou de visionnage durant cette période. Les contenus disponibles en téléchargement anticipé ou via des plateformes tierces resteront accessibles. Après 5 h du matin, les services Freebox TV seront de nouveau opérationnels sans action particulière de la part des utilisateurs.

