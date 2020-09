Le yo-yo Free Mobile ça suffit, la fibre, mes voisins et moi… Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Pourquoi je n’ai pas la fibre ? Des réponses… plus ou moins pertinentes

L’Arcep a répondu à la question qui hante beaucoup de français : pourquoi le voisin a la fibre, mais pas moi ? Le problème peut venir de la zone de déploiement dans laquelle vous vous trouvez, ou d’un refus de la part de votre syndic lors d’une demande d’un opérateur par exemple. Mais il faut aussi compter sur le temps de déploiement, qui est soumis à des contraintes bien techniques… Ou alors, comme le suggère dragon06, c’est que votre tête ne revient peut être pas à l’opérateur ! Même si ce cas de figure est hautement improbable.

La data sur le forfait série Free, ça s’en va et ça revient… et c’en est assez !

C’est devenu un feuilleton hebdomadaire : comment Free Mobile va-t-il modifier son forfait intermédiaire ? Plus de data, moins ? Avec de la data à l’étranger ajoutée ou retirée ? Cela devient de plus en plus difficile à suivre et les Freenautes font part d’un ras le bol assez général sur ces changements très fréquents. A noter cependant que l’opérateur de Xavier Niel n’est pas le seul à changer ses promos chaque semaine ! Go with the flow…

Certaines offres insolites prêtent à sourire

SFR nous a surpris en proposant, pour l’achat d’un smartphone, une trottinette électrique offerte ! Le lien entre les télécoms et les moyens de locomotions devient certes très ténu avec les voitures autonomes, mais l’association a de quoi faire sourire et nos lecteurs n’hésitent pas à taquiner les opérateurs concurrents et leurs offres… inédites ?

Un tacle (mal dissimulé) à Bouygues Telecom et ses forfaits Sensation 😉

Mais chacun ses usages, pour d’autre cette offre bien qu’étrange, peut paraître intéressante. Et il est vrai que malgré tout, c’est un beau cadeau d’une valeur de 299€, d’après l’opérateur !

Les opposants à la 5G courent sur le haricot des lecteurs…

Autre marotte que les lecteurs réguliers d’Univers Freebox connaissent bien : les oppositions aux antennes-relais. Souvent avec des relents de craintes sur la 5G. Mais pour certains lecteurs, les arguments avancés ne sont pas suffisants (voir assez ridicule), et dénotent d’un certain égoïsme.