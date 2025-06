Bouygues Telecom lance la 5G+… mais la réserve uniquement à son forfait le plus cher à 59,99€/mois

Un déploiement timide réservé aux abonnés premium et peu de smartphones compatibles, Bouygues Telecom va à contre-courant pour le moment de Free Mobile et Orange sur la 5G+ grand public.

Comme annoncé, Bouygues Telecom a activé ce 23 juin son réseau 5G+ grand public, rejoignant ainsi Free et Orange qui avaient déjà ouvert la voie. Présentée comme une évolution importante, avec des vitesses accrues et une latence extrêmement faible idéale pour les usages exigeants comme le cloud gaming, la 5G+ n’est accessible qu’à un nombre très limité d’abonnés Bouygues Telecom à gros budget alors que tous les clients 5G de Free Mobile et Orange peuvent y accéder.

Une 5G+ réservée au forfait 300 Go à 59,99€/mois

Bouygues Telecom conditionne en effet l’accès à la 5G+ à la souscription de son forfait mobile 300 Go, l’un des plus onéreux de son catalogue, à savoir 59,99€/mois ou 54€99/mois pour les clients Bbox. L’option 5G+, bien que présentée comme « incluse sans frais supplémentaires », ne peut donc être activée que si l’on dispose déjà de cette formule premium. À cela s’ajoute l’obligation de posséder un smartphone compatible et de résider dans une zone couverte par le nouveau réseau. Et là aussi, c’est la déception, alors que Free propose plus de 100 smartphones compatibles, Bouygues Telecom apparaît en retrait. La liste des terminaux capables de profiter du réseau 5G+ chez Bouygues Telecom inclut principalement des modèles récents et haut de gamme, on retrouve les iPhone et Samsung :

Apple : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e ; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max.

Samsung : Galaxy S21 (toute la gamme), S22, S23, S24 et S25 (et variantes Ultra, +, FE), Galaxy Z Flip3 à Flip6, Galaxy Z Fold3 à Fold6, Galaxy A25 5G, A35 5G, A36 5G, A53 5G, A54 5G, A55 5G, A56 5G.

Xiaomi : Xiaomi 14 et 14T Pro.

En limitant l’accès à la 5G+ à une seule offre, Bouygues Telecom prend un chemin bien plus restrictif que ses concurrents, ce qui pourrait freiner l’adoption de cette technologie par ses abonnés. Reste à voir si l’opérateur étendra l’accès à d’autres forfaits dans les mois à venir, alors que le déploiement des antennes se poursuit sur le territoire.

En pratique, l’activation de la 5G+ pour les clients du forfait 300 Go se fait via l’espace client ou l’application Bouygues Telecom en quelques clics. À noter que la carte SIM doit être compatible 5G SA (standalone). En cas d’incompatibilité, l’opérateur propose un remplacement (payant) ou une conversion en eSIM. Enfin, même si votre terminal se connecte au réseau 5G+, aucun logo spécifique ne l’indiquera à l’écran, les fabricants n’ayant pas encore prévu d’affichage distinct pour la 5G+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox