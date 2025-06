Fibre optique : l’Avicca tire la sonnette d’alarme , l’année “commence mal” pour le déploiement

Après une année 2024 marquée par un regain d’activité, les déploiements de la fibre optique en zones moyennement denses (AMII, AMEL et CPSD ) connaissent un net ralentissement début 2025. Les dernières données publiées par l’Arcep, analysées par l’Avicca, révèlent des retards persistants et des objectifs de couverture de plus en plus incertains.

Malgré les attentes nourries après un regain d’activité en 2024, les déploiements de la fibre optique en France marquent le pas en ce début d’année 2025. Selon les dernières données publiées par l’Arcep, et analysées par l’Avicca, les zones dites AMEL (Appels à Manifestation d’Engagements Locaux), CPSD (Complément de Programmation du Service de Desserte) et AMII (Appels à Manifestation d’Intention d’Investissement) continuent de montrer des signes inquiétants de ralentissement.

En zone AMEL, les signaux sont contrastés mais majoritairement préoccupants. En Haute-Vienne, malgré une forte dynamique en 2024, les déploiements stagnent depuis début 2025. Même constat en Savoie, où les travaux se poursuivent sur le terrain, mais sans aboutir à de nouvelles prises raccordables. Le Lot-et-Garonne résiste un peu mieux (+1,2% de prises sur le trimestre), mais les Landes, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence enregistrent une progression inférieure à 1%. Seules les Deux-Sèvres et la Vienne conservent un rythme de construction honorable (près de 3% au trimestre), sans toutefois permettre d’espérer un respect des engagements contractuels de couverture à 100% d’ici septembre 2025. L’horizon du printemps 2026 semble désormais plus réaliste.

Les zones CPSD, quant à elles, peinent toujours à décoller. Dans le Territoire de Belfort et les Hautes-Pyrénées, l’Avicca note une quasi-absence d’avancées. Sans incitation forte – notamment liée à la fermeture du réseau cuivre – Orange ne semble pas motivé à accélérer le chantier.

Côté zone AMII, le constat n’est guère plus encourageant. Le nouvel accord L33-13 signé en 2024 ne produit, pour l’instant, aucun effet visible. Pire encore, trois communes (Duranus dans les Alpes-Maritimes, Mas-des-Cours dans l’Aude et Kalhausen en Moselle) restent totalement oubliées du réseau fibre, cinq ans après l’échéance théorique de fin de déploiement. Plus globalement, plusieurs grandes villes restent loin des objectifs fixés dès le début des années 2010 : Avignon et Bondy plafonnent à 70% de foyers raccordables ; Grasse, Orange, Nîmes, Arles, Épinal ou encore Sète stagnent entre 80 et 88%, bien en deçà des taux attendus parfois depuis 2015.

Alors que la fermeture du réseau cuivre s’amorce et que les promesses de couverture fibre à 100% se multipliaient encore récemment, le début de l’année 2025 vient tempérer les espoirs. Pour l’Avicca, le bilan est clair : sans mesures correctives fortes, les engagements risquent une nouvelle fois de ne pas être tenus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox