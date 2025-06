Free et Orange en font-il trop avec la 5G+ ? Une guerre entre opérateurs profitable… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

À quoi bon la 5G + ?

Après un lancement technique remarqué le 6 juin dernier, Free y allait de son communiqué la semaine dernière pour confirmer la disponibilité de sa 5G+ et VoNR sur iPhone. Mais seuls les modèles 15 et ultérieurs y ont droit. Si beaucoup l’attendaient, il reste cependant l’éternelle question : pourquoi faire ? Les usages restent malgré tout inexistants pour l’utilisateur lambda. Alors la communication autour du lancement de cette technologie a-t-elle un réel sens pour le consommateur ? Les témoignages divergent…

Merci la guerre des prix !

RED by SFR a annoncé une baisse de prix sur son option Débit Plus, qui passe de 7€ à 5€ par mois. Cette réduction permet à l’opérateur de proposer une box fibre à 2 Gb/s, accompagnée du WiFi 6, pour un total de 24,99€/mois. Une évolution qui place RED en concurrence directe avec plusieurs offres du marché, telles que la Freebox Pop, la Boîte Sosh ou la B&You Pure Fibre. Et il faut le dire : depuis le lancement de l’offre B&You Pure Fibre, les opérateurs se font la guerre sur le segment des offres performantes à petit prix. Et pour l’heure, les consommateurs peuvent s’en réjouir.

Une belle arrivée sur les Freebox !

Free et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) annoncent ce 10 juin 2025 l’arrivée de la plateforme de streaming Madelen sur les Freebox. Grâce à ce partenariat, les abonnés peuvent désormais accéder directement depuis leur télévision à une vaste sélection de programmes emblématiques du patrimoine audiovisuel français. Une proposition unique dans le milieu du streaming, pour un prix attractif (2.99€/mois)

Et si c’était ça, le secret anti-piratage ?

Alors que les initiatives pour lutter contre le piratage en ligne se multiplient à l’échelle européenne, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) expriment leurs préoccupations. Dans une déclaration adressée à la Commission européenne, l’association EuroISPA — représentant plus de 3 300 FAI — met en garde contre des mesures qu’elle juge disproportionnées et risquant de fragiliser l’écosystème numérique. La FFT appelle également à élargir la responsabilité à l’ensemble des acteurs numériques — moteurs de recherche, hébergeurs, fournisseurs de DNS ou de VPN — dans la lutte contre le piratage. Une solution qui n’est pas sans risque pour la sécurité des utilisateurs quelque ils soient, comme le rappelle un de nos lecteurs. La question du prix de l’offre légale peut également être un moyen de s’assurer que le piratage soit de moins en moins la solution privilégiée, notamment pour les foyers plus modestes.

La pub sur la SVOD, ça suffit ?

Amazon franchit un nouveau cap dans la transformation de Prime Video en véritable plateforme publicitaire. Moins de 18 mois après avoir imposé les publicités à tous ses abonnés sans réduction de prix, le géant du streaming augmente discrètement la durée des coupures publicitaires. Désormais, les utilisateurs voient entre 4 et 6 minutes de publicité par heure de visionnage, contre 2 à 3,5 minutes lors du lancement du format en janvier 2024. Et il faut le dire, pour certains, l’arrivée de ces pubs dans des offres pourtant payantes suffit déjà à motiver pour retourner aux bonnes vieilles solutions pirates…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox