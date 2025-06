Amazon rajoute plus de pub sur Prime Video, avec un temps presque doublé

Prime Video diffuse désormais jusqu’à 6 minutes de pub par heure.

Amazon franchit un nouveau cap dans la transformation de Prime Video en véritable plateforme publicitaire. Moins de 18 mois après avoir imposé les publicités à tous ses abonnés sans réduction de prix, le géant du streaming augmente discrètement la durée des coupures publicitaires. Désormais, les utilisateurs voient entre 4 et 6 minutes de publicité par heure de visionnage, contre 2 à 3,5 minutes lors du lancement du format en janvier 2024.

Cette évolution, révélée par Adweek, a été confirmée par plusieurs acheteurs publicitaires, qui ont reçu un courriel d’Amazon expliquant que “la charge publicitaire a progressivement augmenté” et qu’elle atteignait aujourd’hui ce nouveau seuil. Amazon n’a pas communiqué publiquement sur ce changement, préférant le réserver à ses partenaires commerciaux, tout en réaffirmant que sa priorité restait d’“améliorer l’expérience publicitaire”.

Amazon avait annoncé dès 2024 son intention d’augmenter le volume de publicité à terme. L’objectif : créer davantage d’inventaire publicitaire à vendre, renforcer son attractivité auprès des annonceurs et atteindre un équilibre comparable aux autres plateformes. Prime Video rejoint ainsi le rang des services dits “premium” comme Hulu ou Paramount+, sans atteindre les niveaux des chaînes traditionnelles, où la pub peut représenter 13 à 16 minutes par heure.

Un pari sur les volumes… et la tolérance des utilisateurs

Cette hausse devrait permettre de faire baisser les CPM (coût pour mille impressions) et de faciliter l’achat de publicités à grande échelle. Les acheteurs saluent la possibilité d’accéder à plus d’inventaire dans un environnement biddable (enchères ouvertes), qui pourrait rendre la plateforme plus rentable pour les annonceurs. D’autant plus qu’Amazon développe des outils puissants comme les enchères privées, Amazon Marketing Cloud ou Publisher Cloud, positionnant Prime Video comme une vraie régie publicitaire.

Mais des voix s’élèvent. Certains professionnels du secteur pointent les limites de mesure de performance de Prime Video, cantonnées à l’écosystème Amazon, ce qui complique les comparaisons avec d’autres plateformes. D’autres redoutent un effet de lassitude chez les spectateurs si la charge publicitaire devient trop importante, au risque d’entraîner une baisse de l’engagement et donc de l’efficacité des campagnes.

Amazon mise gros : plus de 150 millions d’utilisateurs sont désormais exposés aux publicités sur Prime Video, et la firme entend bien maximiser cette audience. Mais elle devra continuer à équilibrer revenus publicitaires, satisfaction utilisateur et résultats pour les annonceurs. Car si les performances faiblissent, les budgets pourraient suivre la même direction.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox