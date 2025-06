Orange offre un service de SVOD américain à ses abonnés Livebox pendant 1 mois

Max offert pendant 1 mois pour les clients Orange grâce à une vente flash à ne pas manquer.

Bonne nouvelle pour les amateurs de séries et de blockbusters ! Du 12 au 18 juin 2025 inclus, Orange propose une offre promo : 1 mois d’accès gratuit à l’offre Max Standard, la plateforme qui regroupe désormais les catalogues de HBO, Warner Bros., Discovery et bien d’autres contenus incontournables.

Cette promotion est réservée aux non-abonnés au bouquet Ciné Séries Max ou à une offre Max, et qui n’ont pas résilié ces services dans les 12 derniers mois, ni bénéficié récemment d’une offre promotionnelle à la suite d’une résiliation.

Disponible via la TV d’Orange, l’application TV d’Orange ou sur le site officiel orange.fr, cette offre permet de profiter sans frais d’un accès à des milliers de films, séries, documentaires, contenus jeunesse et live TV issus de la galaxie Max. Une opportunité idéale pour découvrir ou redécouvrir des titres cultes comme Game of Thrones, The Last of Us, Dune, Harry Potter, ou encore les nouvelles productions originales Max, sans aucun engagement. Passé le premier mois gratuit, l’abonnement pourra être poursuivi au tarif standard (9.99€/mois), ou résilié à tout moment.

