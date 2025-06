Free annonce 262 boutiques en France métropolitaine, les nouvelles ouvertures se font plus rares

Six nouvelles boutiques Free ont pour l’heure ouvert leurs portes en 2025. Une inauguration est prévue le 27 juin à Epagny en Haute-Savoie.

Free continue de développer son réseau de distribution mais le rythme est moins soutenu. L’opérateur a annoncé ce mercredi avoir atteint les 262 boutiques en France métropolitaine. Une expansion régulière depuis plusieurs années qui s’inscrit dans sa stratégie de proximité avec ses abonnés, en leur offrant un accès direct à ses offres, à des conseils personnalisés et à un accompagnement technique en boutique.

Depuis le début de l’année, seulement six nouvelles boutiques ont toutefois ouvert leurs portes dans différentes régions françaises, confirmant malgré tout la volonté de Free de se rapprocher de ses clients, y compris dans des villes moyennes. Il faut dire que l’opérateur commence à quadriller le territoire de manière plus efficiente avec son réseau de distribution même si des trous persistes. En 2024, Free avait inauguré près de 25 nouvelles boutiques.

La première ouverture de l’année a eu lieu à Cognac, en Charente (16), le 19 février 2025. Située dans le centre commercial Aushopping, cette boutique propose l’ensemble des services Free : abonnements Freebox, offres mobiles, démonstrations, et vente de smartphones. Le 5 mars 2025, c’est à Quimper, dans le Finistère (29), que Free a inauguré une nouvelle boutique, au sein du centre commercial La Galerie. Accessible six jours sur sept, elle dispose notamment d’une borne automatique et d’un espace dédié à la fibre.

Quelques jours plus tard, une nouvelle implantation a vu le jour à Aurillac, dans le Cantal (15), le 19 mars 2025. Située rue Victor Hugo, en plein cœur de la ville, cette boutique vient renforcer la présence de l’opérateur dans le Massif central.

Free a poursuivi son maillage territorial à Cluses, en Haute-Savoie (74), avec l’ouverture d’une boutique le 2 avril 2025. Il s’agit de la troisième implantation dans le département. Une quatrième est prévue le 27 juin prochain à Epagny, au nord-ouest d’Annecy, là où Free compte déjà un espace de vente et conseil.

Plus récemment, le 7 mai 2025, une nouvelle boutique a été inaugurée à Auch, dans le Gers (32). Cette ouverture dans le sud-ouest s’inscrit dans une dynamique de couverture des zones intermédiaires, où la demande pour des services physiques reste forte. Enfin, le 14 mai 2025, Free a ouvert une boutique à Langon, en Gironde (33), dans le centre commercial Moléon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox