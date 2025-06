Canal+ annonce un problème avec Chromecast, de nombreux appareils touchés, même le Player Freebox Pop et Ultra

Diffuser son contenu depuis myCanal sur son téléphone vers sa TV n’est plus possible pour de nombreux abonnés Canal+.

Depuis le 11 juin 2025, plusieurs abonnés Canal+ rencontrent des difficultés pour caster leurs contenus via Chromecast. En cause : l’apparition d’un message d’erreur affichant « Media code 100 » lors de la tentative de diffusion. Un souci qui, d’après de nombreux témoignages, concerne une large gamme d’appareils avec notamment un témoignage concernant le player TV Free 4K (ou Player Pop).

Face à la multiplication des signalements, Canal+ a officiellement reconnu l’incident sur son forum d’assistance, en précisant que ses équipes techniques sont mobilisées pour en identifier la cause et déployer une solution dans les plus brefs délais.

« Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée », a indiqué l’équipe CANAL, qui a également ouvert un fil de discussion dédié afin de centraliser les retours utilisateurs et faciliter la communication autour de ce dysfonctionnement. Les abonnés concernés peuvent suivre l’évolution de la résolution du problème en s’abonnant aux mises à jour directement sur le site de l’assistance Canal+. Aucune date de rétablissement n’a pour l’instant été communiquée.

