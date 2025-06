Mediawan annonce une nouvelle charte graphique pour son offre documentaire Explore disponible sur la Freebox et son arrivée sur Canal+

Mediawan annonce l’arrivée d’Explore sur l’application CANAL+ désormais disponible sur les principales plateformes françaises, dont bien sûr la Freebox. À cette occasion, le groupe dévoile la nouvelle charte graphique de son service de streaming dédié au genre documentaire, marquant une étape clé dans son évolution.

Dès aujourd’hui, Explore arrive donc sur l’application CANAL+. L’ensemble du catalogue est disponible pendant un mois pour tous les abonnés CANAL+, puis accessible de façon permanente aux abonnés des offres Famille+ et Intégrale. Cette intégration élargit la distribution du service, déjà présent sur la TV d’Orange, Free, SFR, Molotov, Amazon Prime Video Channels et Apple TV +.

Ce lancement s’accompagne d’une nouvelle charte graphique, conçue par les équipes du Design Studio de Mediawan. La nouvelle identité d’Explore s’inscrit dans la stratégie du groupe de proposer des contenus premium sur les principales plateformes françaises. Inspiré par le concept du « déclic », symbole d’éveil et d’impulsion, le nouveau logo incarne la volonté d’Explore d’être un déclencheur de curiosité et d’action. Le dessin du logo, sobre et moderne, intègre un pixel décalé dans le premier « e » du logo, évoquant un contenu à décoder et à explorer dans toute sa richesse. ​​​

Explore, disponible dans la rubrique VOD de la Freebox et d’OQee, propose plus de 250 heures de documentaires couvrant des thématiques variées, des grandes tendances sociétales aux phénomènes culturels mondiaux, grâce à des acquisitions, des partenariats internationaux, notamment avec HYBE et LOTTE sur la K-pop, et des productions originales comme Ciné ou Canap – Masterclass avec Jacques Audiard, Noémie Merlant ou Jeff Nichols. En juin, les abonnés pourront découvrir une programmation inédite : le documentaire P.Diddy : les origines du mal, explorant le parcours controversé de Sean Combs à travers les accusations de violences et abus dans l’industrie musicale, le documentaire événement BTS LIVE : SPEAK YOURSELF THE FINAL sur le dernier concert mondial du groupe BTS en 2019 à l’occasion de leur retour en 2025 (HYBE), Dangerous Boy : la taupe de WikiLeaks de Ole Bendtzen, portrait exclusif du lanceur d’alerte islandais au parcours trouble, Sigurdur Thordarson, entre amitié, trahison et scandales, ou encore Tom Cruise : le dernier héros d’Hollywood, qui retrace la carrière hors-norme de cette figure emblématique du 7e art.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox