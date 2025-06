TF1+ va bientôt proposer plus de contenus payants, la plateforme se met à la carte

La plateforme de streaming du groupe TF1 s’ouvre au micropaiement grâce à un nouvel accord pour soutenir la création et élargir l’offre de contenus à la demande. Les utilisateurs pourront bénéficier de nouvelles fonctionnalités afin d’accéder à des programmes payants à l’unité.

Vers une nouvelle forme de monétisation et de valorisation des œuvres françaises. Le groupe TF1 a annoncé ce 11 juin la signature d’un nouvel accord avec les principales organisations représentatives de la création audiovisuelle, qui marque une étape importante dans l’évolution de sa plateforme TF1+. En intégrant désormais des droits d’exploitation en TVOD (vidéo à la demande transactionnelle) et EST (achat numérique définitif), cet accord permet au groupe de proposer, à partir des œuvres qu’il finance substantiellement, une offre élargie accessible en micropaiement.

Plus concrètement, cela permettra au public d’accéder à certains films, séries ou documentaires à la carte sur TF1+, en échange d’un paiement unitaire, une offre complémentaire aux contenus gratuits (AVOD/FVOD) et par abonnement (SVOD) déjà proposés.

Un partenariat renouvelé et renforcé jusqu’en 2028

Signé avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l’USPA, le SEDPA, ainsi que les sociétés d’auteurs SACD et Scam, cet accord remplace celui conclu en décembre 2022. Il est valable jusqu’à fin 2028 et confirme l’engagement de TF1 en faveur de la production française.

Dans le détail, TF1 augmente légèrement son effort de financement de la création patrimoniale, qui passe de 12,5 % à 12,57 % de son chiffre d’affaires. Le groupe reconduit également ses engagements en matière de diversité culturelle : 90 % de son obligation dédiée à la production EOF (œuvres d’expression originale française) et 70 % pour la production indépendante, avec des objectifs spécifiques pour les genres de l’animation et du documentaire.

TF1 bénéficiera également d’un accès de 48 mois à l’ensemble des droits linéaires (diffusion classique) et non linéaires (streaming gratuit ou payant) pour les œuvres qu’il finance de manière substantielle, et de 36 mois pour d’autres productions indépendantes. Ces fenêtres de diffusion élargies permettront une exploitation plus durable des contenus sur TF1+, assurant ainsi une meilleure visibilité à la création française.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox