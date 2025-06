Ligue 1 : Canal+ va désormais droit au but avec deux offres concrètes pour la distribution de la nouvelle chaîne de la LFP

Le retour de Canal+ dans le paysage de la Ligue 1 pourrait offrir à la LFP l’allier expérimenté dont elle a besoin pour faire décoller sa nouvelle chaîne. La filiale de Vivendi a soumis deux offres, signe d’une amélioration nette des relations entre les deux acteurs.

Alors que le football français est toujours à la recherche d’un modèle économique stable pour la diffusion de la Ligue 1, Canal+ a soumis deux propositions concrètes à la Ligue de football professionnel (LFP) afin d’accompagner le lancement imminent de la chaîne 100 % Ligue 1, révèle L’Equipe.

Après des années de tensions liées à l’épisode Mediapro, le groupe Canal+, entend bien revenir au cœur du dispositif, la récente nomination de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média y étant pour beaucoup. Dans une note transmise à LFP Media, la filiale audiovisuelle du groupe Bolloré a mis sur la table deux offres distinctes.

Option A : un rôle central dans la distribution

La première proposition verrait Canal+ devenir mandataire exclusif de la distribution de la chaîne. Autrement dit, le groupe serait chargé de commercialiser l’offre Ligue 1 auprès de tous les opérateurs (Orange, Free, SFR, Bouygues, etc.). En contrepartie, Canal+ garantirait un minimum financier à la LFP, assorti d’un partage des revenus au-delà d’un seuil défini. Canal souhaite également pouvoir co-diffuser l’affiche du dimanche soir, dans le but de redonner de la visibilité à cette case historique, notamment via son émission phare, le Canal Football Club.

Option B : un partenariat plus classique

En cas de refus de cette exclusivité, Canal+ propose un plan B : une distribution classique de la chaîne Ligue 1, comme n’importe quel autre opérateur. Le groupe s’appuierait alors sur sa puissance marketing pour recruter massivement des abonnés. L’objectif affiché : atteindre entre 800 000 et 1 million d’abonnés dès les premiers mois. Selon L’Équipe, c’est cette option qui tiendrait actuellement la corde auprès des dirigeants de la LFP.

La future chaîne, conçue par la LFP, diffusera 8 des 9 matchs de chaque journée la première saison, puis l’intégralité du championnat dès 2025-2026, sauf si beIN Sports décide de céder son match plus tôt. Accessible via une application ou par les distributeurs partenaires, elle sera proposée à un tarif inférieur à 20 euros par mois, avec une offre dédiée aux jeunes, a assuré Nicolas de Tavernost cette semaine. Début mai, Canal+ avait déjà une vision claire du modèle économique de cette nouvelle offre : 15 € par mois, avec une formule à 10 € pour ses abonnés actuels (même prix que son Pass Coupes d’Europes).

Si la LFP semble aujourd’hui prête à renouer avec Canal+, elle devrait en revanche rester ferme sur un point, le litige juridique en cours avec Canal+ concernant les précédents droits TV avec Amazon ne serait pas négociable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox