Orange lance des boutiques d’un nouveau genre, un vrai exemple à suivre

L’opérateur historique inaugure deux boutiques nouvelle génération à Paris et Lyon pour promouvoir un numérique plus responsable. L’accent est mis sur l’économie circulaire, l’aide et la sensibilisation. Voici ce que vous pouvez y faire.

Le 12 juin 2025, Orange a officiellement ouvert les portes de ses deux premières boutiques d’un nouveau genre baptisées Le Store, situées à Paris (28 rue de Rivoli) et à Lyon (29 bis Grande Rue de la Croix-Rousse). Ces espaces innovants dépassent la simple logique commerciale : ils sont conçus comme des lieux de vie, d’échanges et de sensibilisation aux usages numériques durables.

Reconditionnement, réparation, recyclage, reprise… Le Store met l’économie circulaire au cœur de son concept. Les clients peuvent faire réparer leur téléphone sur place grâce à des partenaires labellisés, déposer leurs anciens mobiles dans des bacs de recyclage pédagogiques ou encore profiter de bornes automatiques permettant la reprise de téléphones avec une estimation immédiate et un bonus à la clé.

En partenariat avec les Ateliers du Bocage, Orange expérimente également la récupération et la revalorisation des blocs d’alimentation afin de rééquiper ses Livebox, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Des produits plus durables et traçables

Orange propose également dans Le Store une offre renforcée de téléphones reconditionnés. La moitié des modèles exposés sont ainsi issus du reconditionnement, labellisés RECQ, et couverts par une garantie commerciale de deux ans. L’opérateur met également en avant une gamme exclusive « Remade in France », retraçant le parcours complet de chaque appareil, de sa reprise à sa remise en vente. À cela s’ajoute une sélection d’accessoires éco-conçus, des Livebox de dernière génération à faible consommation énergétique, et des smartphones neufs avec un indice de réparabilité supérieur à 7,8.

Le Store Paris. Photo : Orange.

Les boutiques Le Store veulent aussi se démarquer par leur conception. L’aménagement privilégie des matériaux durables, produits en France, du mobilier en plastique recyclé ou de seconde main, et un éclairage à basse consommation.

Sensibiliser et éduquer les usagers au numérique responsable

En complément de leur offre commerciale, les boutiques proposent une série d’ateliers gratuits pour apprendre à sécuriser son smartphone, éviter les arnaques en ligne, mieux encadrer l’usage du numérique chez les enfants ou encore calculer son empreinte carbone grâce à des outils pédagogiques proposés par l’ADEME. Des acteurs locaux et des associations participent activement à cette programmation, renforçant la dimension inclusive du projet.

Pour Jérôme Hénique, CEO d’Orange France, ces boutiques incarnent la volonté du groupe de s’inscrire dans une dynamique d’innovation responsable : « En tant que leader sur notre marché, nous avons à cœur de combiner innovation et responsabilité. Avec Le Store, nous répondons aux attentes de nos clients qui souhaitent des modes de consommation plus durables. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox