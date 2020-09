Quelle nouveauté attendez-vous le plus dans les mois à venir chez Free ? La révolution mobile en pole position

La nouvelle révolution mobile promise par Free et l’arrivée du Dolby Atmos sur la Freebox Delta sont attendus de pied ferme.

De nombreuses nouveautés doivent encore arriver chez l’opérateur de Xavier Niel, tant sur le mobile que sur les Freebox… certaines sont prévues durant cette rentrée et d’autres dans les prochains mois. Dans l’optique de savoir quel nouveau service les abonnés attendent le plus, Univers Freebox a lancé un sondage le 28 août dernier. Résultat, sur les 5396 participants, 33% ont opté par la révolution mobile promise par Xavier Niel. Le fondateur de l’opérateur a commencé afficher son ambition de bouleverser une seconde fois le marché après son arrivée en 2012, et ce à tous les niveaux, autant sur les offres, que sur la distribution et le subventionnement. Mais depuis silence radio. Interrogé sur ce point par Univers Freebox en marge du lancement de la Freebox Pop, Xavier Niel préfère ne pas se laisser aller à une nouvelle pré-annonce. « Pour la fin de l’année on travaille sur des choses ». Patience.

Derrière, 22% des votants se disent attendre en premier lieu l’arrivée du Dolby Atmos sur la Freebox Delta et cela peut se comprendre, puisque promis dès la box haut de gamme de Free en décembre 2018. Le retard est aujourd’hui important. En juillet dernier, Xavier Niel a fait son mea culpa en se fendant d’une explication. « On a un composant sur lequel on doit avoir un micro logiciel qui doit toujours nous être livré prochainement et on nous promet toujours que ce sera livré demain ». Avant de se risquer à une nouvelle date, “on pense que cela devrait arriver le 1er septembre”. La date est passée, Free ne s’y est pas tenu.

La VOLTE, arlésienne de Free Mobile est quant à elle davantage attendue chez 12% des participants.Cette permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation et donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Forte utile, la voix sur 4G devrait être lancée par l’opérateur en même temps que la 5G, Elle était initialement prévue après le lancement de la 4G en roaming à l’étranger en mai 2019.

En embuscade, l’arrivée de Disney+ sur les Freebox met à l’épreuve la patience de 11% des votants. Aucune date d’annoncée mais des discussions en cours entre Free et Canal+, distributeur exclusif de la plateforme de SVoD.

Le lancement des offres 5G prévue à la fin de l’année si les enchères ne s’étalent pas trop dans le temps, est perçu comme la nouveauté la plus pressante par 10% des sondés. Nul doute que Free prévoit de frapper fort avec des offres différenciantes et attractive. Pour l’heure, l’opérateur reste muet et travaille dans l’ombre.

A contrario de ses rivaux, Free Mobile ne propose toujours pas l’eSIM. Pas fan, l’opérateur a finalement changé son fusil d’épaules annonçant en juillet “un lancement dans les prochaines semaines”.Aujourd’hui, les abonnés désireux d’oper pour une carte SIM virtuelle doivent prendre leur mal en patience. Près de 8% des votants l’attendent de pied ferme.

Enfin le lancement de Free sur le marché des entreprises fait trépigner d’impatience seulement 4% des participants. L’opérateur compte créer dès cette année “un choc d’innovation et de simplicité” a t-il fait savoir début 2020. L’objectif à l’horizon 2024 est d’atteindre 4 à 5% de pda sur ce segment mais aussi 400 à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires.