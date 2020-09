Patrick Drahi souhaite racheter Altice Europe et retirer le groupe de la Bourse

Altice Europe est en passe d’être racheté par son fondateur. Une offre d’achat de 2,5 milliards d’euros a été présentée, pour une prise de contrôle à 100%.

Un engagement fort pour être le seul maître à bord. Patrick Drahi, qui détient 77,6% d’Altice Europe souhaite racheter la maison-mère d’SFR. Un accord “conventionnel” a été signé entre le groupe et Next Private BV, une société détenue par le fondateur d’Altice, annonce aujourd’hui un communiqué.

Plus précisément, Patrick Drahi propose de racheter l’ensemble du capital d’Altice Europe au prix de 4,11 euros par action, pour un total de 2,5 milliards d’euros, mais aussi de retirer le groupe de la Bourse d’Amsterdam.

“La transaction proposée annoncée aujourd’hui se traduira par un nouveau chapitre passionnant pour Altice. Suite à sa réorganisation en 2018, Altice Europe a exécuté avec succès sa stratégie de redressement opérationnel et financier. Sur la même période, il a réalisé des progrès remarquables dans la simplification et le renforcement de sa structure. La structure de propriété proposée permettra une concentration accrue sur l’exécution de notre stratégie à long terme, et souligne ma confiance et ma conviction en Altice”, a déclaré Patrick Drahi, désireux de mettre en exergue son engagement.

L’action Altice Europe bondit de 24,9% à 4,15€ ce matin à la Bourse d’Amsterdam. Le magnat doit prochainement soumettre son offre à l’Autorité des marchés financiers. Le trait de la Bourse serait prévu au premier trimestre 2021.

Source : AFP, communiqué d’Altice