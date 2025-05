Free offre un nouveau contenu directement sur la Freebox

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez sur l’Aktu Free du premier épisode de la série TAELGIA, offert en partenariat avec le service de streaming FILMO TV.

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui (et oui, même un jour férié !) un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox sauf Pop, et gratuitement, du premier épisode de la série TAELGIA qui vous entrainera dans une immersion poignante et réaliste dans le milieu des gangs en Suède.

Synopsis de la série

La descente aux enfers de deux familles syriaques vivant dans une petite ville suédoise rongée par la criminalité. Quand la première s’enfonce dans l’illégalité pour répondre à des dettes de jeu, la seconde voit sa fille devenue policière s’infiltrer de plus en plus dangereusement dans la pègre locale…

La descente aux enfers de deux familles syriaques vivant dans une petite ville suédoise rongée par la criminalité. Quand la première s’enfonce dans l’illégalité pour répondre à des dettes de jeu, la seconde voit sa fille devenue policière s’infiltrer de plus en plus dangereusement dans la pègre locale…

Points forts de la série

Une immersion poignante et réaliste dans le milieu des gangs en Suède, là où le crime organisé prospère derrière le verni de familles aimantes et bien intégrées. L’écriture tout en nuance met en scène des personnages confrontés à des dilemmes moraux dont personne ne peut sortir indemne, tandis que la réalisation très cinégénique réserve des moments qui nous marquent durablement.



Pour regarder cet épisode de série, rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free”. Pour voir les suivants, il faudra s’abonner à l’offre de streaming de FILMO TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox