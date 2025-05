Iliad lance une nouvelle offre fixe très complète en Italie, l’iliadbox Super

Pour célébrer 7 ans de succès en Italie, Iliad souffle ses bougies avec le lancement de l’iliadbox Super, une offre incluant son serveur WiFi 7, deux répéteurs WiFi, un galet WiFi avec 350 Go de data et d’autres services pour 29,99€/mois pour ses abonnés mobile ou 34,99€/mois pour les autres.

À l’occasion de son anniversaire, Iliad voit les choses en grand en Italie. L’opérateur a lancé ce 29 mai une nouvelle offre fibre présentée comme sa proposition la plus complète à ce jour : l’iliadbox Super, à 29,99 €/mois pour les abonnés mobiles Iliad disposant d’un forfait à 9,99 € ou 11,99 €, ou 34,99€/mois pour les autres.

Cette nouvelle intègre le routeur habituel (serveur Freebox Pop) équipé du Wi-Fi 7 , deux répéteurs Wi-Fi pour garantir un signal stable et homogène, même dans les logements de grande taille, ainsi qu’un galet Wi-Fi (surnommée “saponetta”) avec 350 Go de données par mois pour naviguer partout en Italie.

L’offre inclut également la protection de vos données personnelles en ligne grâce à l’antivirus McAfee et au service Safe Family, ainsi qu’un contrôle parental pour protéger et surveiller la navigation de toute la famille. En plus, les abonnés profitent de 6 mois inclus de Le Chat Pro de Mistral AI. L’installation est facturée 39,99 €, et certains équipements (comme les répéteurs ou la clé 4G) doivent être demandés manuellement après activation. Iliad continue en parallèle de proposer son offre iliadbox simple avec son serveur WiFi 7 25,99€/mois ou 21,11€/mois pour ses abonnés mobile. Actuel premier recruteur sur le fixe en Italie, Iliad a séduit 389 000 abonnés FTTH dans le pays depuis son lancement en janvier 2022.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox