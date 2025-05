Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox en partenariat avec Canal+

Le premier épisode de « Plaine Orientale », la nouvelle série Canal+ est offert aux abonnés du 26 mai au 1er juin.

Du 26 mai au 1er juin 2025, les abonnés Freebox pourront découvrir gratuitement le premier épisode de la série Plaine Orientale, nouvelle Création Originale Canal+, via la section Aktu Free. Ce visionnage exclusif permet aux abonnés d’accéder à l’épisode sans surcoût, directement depuis leur interface Freebox.

Plaine Orientale plonge dans l’univers tendu du grand banditisme en Corse. On y suit Reda, ancien détenu revenu sur l’île pour renouer avec un ancien complice devenu l’homme de confiance d’un Parrain local. Très vite, Reda comprend qu’il n’est plus le bienvenu dans le clan. En parallèle, sa demi-sœur, jeune magistrate nouvellement arrivée à Bastia, rejoint la cellule anti-mafia. Bien décidée à faire tomber le chef du clan, elle propose à Reda une alliance secrète, au cœur d’un affrontement entre justice et criminalité.

Comment accéder à l’épisode gratuit ?

Freebox Révolution : Menu > Télévision > Aktu Free

Freebox Delta et Mini 4K : depuis la Home, cliquer sur l’icône Aktu Free

Freebox Pop : quitter l’application OQEE TV pour revenir à la Home Android et accéder à Aktu Free

Les abonnés qui souhaitent poursuivre la série après cet épisode pourront le faire en souscrivant à une offre CANAL+ directement depuis leur Freebox. Une offre 100% Canal+ est par ailleurs en cours, proposant l’accès à toutes les chaînes pour moins de 20€ par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox