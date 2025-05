12,2 milliards d’euros investis dans les réseaux en 2024 par Orange, Free, SFR et Bouygues Telecm, mais des revenus qui augmentent

Les opérateurs continuent d’investir massivement dans leurs réseaux, avec des revenus en hausse en prime.

L’Arcep a publié ce jeudi son rapport annuel « Telconomics », accompagné de l’observatoire des marchés télécoms 2024. Ce document dresse un état des lieux détaillé du secteur des télécommunications en France, notamment autour des investissements et des revenus des opérateurs sur l’année.

En 2024, les investissements des opérateurs télécoms (y compris les towercos) ont atteint 12,2 milliards d’euros, soit une baisse de 4,6 % sur un an. Il s’agit de la troisième année consécutive de repli, bien que les niveaux restent supérieurs à ceux d’avant 2020. Les dépenses en très haut débit fixe et mobile représentent 6,4 milliards d’euros, soit 52 % du total, avec un recul attribué principalement à la diminution des locaux FttH nouvellement raccordables (+2,6 millions contre +3,5 millions en 2023) et à une baisse des investissements mobiles THD (-3,75 %).

La mutualisation des réseaux fibre progresse : 92 % des locaux raccordables sont désormais accessibles à au moins quatre opérateurs, contre 83 % l’an dernier. En revanche, la mutualisation des infrastructures mobiles reste stable, autour de 50 % en zone urbaine et 60 % en zone rurale.

Côté revenus, le marché de détail poursuit sa croissance pour la quatrième année consécutive, avec une hausse globale de 1,5 % en 2024. Le revenu des services fixes progresse de 3,3 %, porté par les hausses tarifaires des années précédentes, ce qui fait grimper la facture mensuelle moyenne à 36,9 € HT (+2,2 €). À l’inverse, les prix catalogues des nouvelles offres fixes chutent de 5,9 %, en raison de forfaits moins riches en services et d’un alignement progressif des tarifs fibre sur ceux de l’ADSL.

Sur le mobile, la croissance est plus modeste (+0,4 %), tandis que la facture moyenne reste stable à 14,9 € HT par carte SIM. Le recul des prix des nouveaux forfaits, souvent moins fournis en données, contribue à ce ralentissement du marché.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox