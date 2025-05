Free Mobile propose désormais le nouveau smartphone de Honor avec plusieurs promos et des cadeaux

Présenté il y a peu par le géant chinois, le Honor 400 5G est désormais disponible chez Free Mobile.

Free Mobile propose le très récent Honor 400 5G avec plusieurs promotions, allant de l’offre de remboursement à des cadeaux directement. Vous pouvez en effet profiter directement de 100€ de remboursement, de 50€ de bonus reprise et d’une offre spéciale de lancement pour ce modèle, vendu 579€ au comptant. Il est également possible d’étaler le paiement, pour payer 101€ à la commande puis 16.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 70€

Free Mobile propose jusqu’au 1er juin 2025 une offre de lancement sur le Honor 400 5G, vendu avec près de 200 € d’accessoires gratuits. Cette promotion inclut une paire d’écouteurs HONOR Choice Earbuds Clip et un chargeur HONOR SuperCharge 66W, à condition de s’inscrire sur le site d’Honor après l’achat et de fournir les justificatifs nécessaires en suivant cette procédure. Cette offre est valable pour tout achat du smartphone entre le 22 mai et le 1er juin 2025.

Côté caractéristiques, le Honor 400 5G se positionne sur le segment premium avec un écran AMOLED de 6,55 pouces, une définition de 2736 x 1264 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 5000 nits, assurant une bonne lisibilité en extérieur. Le smartphone est équipé d’un processeur Snapdragon 7 Gen 3, accompagné de 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il embarque une batterie de 5300 mAh en silicium-carbone, compatible avec la charge rapide 66W. En photo, il propose un capteur principal de 200 MP avec plusieurs fonctions IA (zoom intelligent, suppression d’objets, extension d’image), un ultra-grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 50 MP. Il intègre également la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4, la double SIM (avec eSIM), la certification IP65 contre l’eau et la poussière, ainsi que Android 15 avec l’interface MagicOS 9. Disponible en Midnight Black et Desert Gold, le modèle pèse 184 g pour une épaisseur de 7,3 mm.

