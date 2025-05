Avis aux gourmands, Free vous fait gagner un abonnement encore jamais vu

Free et Boomerang célèbrent Tom et Jerry en mettant en jeu… 1 kg de fromage par mois, pendant six mois.



À l’occasion de la Journée Internationale du Fromage, célébrée le 4 juin 2025, Free et la chaîne Boomerang s’associent pour organiser un concours aussi ludique que savoureux. Du 26 mai au 8 juin 2025, les abonnés Freebox peuvent tenter leur chance pour remporter près d’un kilo de fromage par mois pendant six mois. Un tirage au sort, prévu à partir du 9 juin, désignera les heureux gagnants. Pour participer, rien de plus simple : il suffit de remplir un formulaire de participation en ligne que vous pouvez retrouver ici.

Ce concours vient accompagner une programmation spéciale autour de Tom & Jerry, qui fêtent cette année leurs 85 ans. L’infatigable duo d’animation, devenu culte dans le monde entier, est mis à l’honneur sur Boomerang tout au long du mois de juin. Au programme : des épisodes et films inédits, diffusés chaque mercredi à 14h45 et les week-ends à 15h30, ainsi qu’un événement spécial le 4 juin dès 13h45 autour du fromage, la passion de Jerry. Des contenus exclusifs sont également proposés sur YouTube, dont des live-streams et même un record Guinness du plus grand plateau de fromages au monde. La chaîne Boomerang est accessible sur la chaîne 67 de la Freebox, et son replay est disponible pour les abonnés au pack WB Family.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox