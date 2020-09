Sosh propose un forfait 40 Go en série limitée, sans prix qui bouge au bout d’un an

La marque d’Orange dégaine un forfait mobile 40 Go sans engagement avec un prix promotionnel valable même au-delà de la première année.

Disponible jusqu’au 14 septembre à 9h00, le forfait en question inclut plus précisément les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que 40 Go de data en 3G/4G (débit réduit au-delà. Pour ceux voyageant en Europe et dans les DOM, 8 Go d’Internet mobile sont prévus. Payable à la commande, la carte SIM coûte 10 euros. Il est possible de conserver gratuitement son numéro de téléphone actuel.