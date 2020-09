Smartphones : Fnac Darty livre son Top 5 des marques proposant la meilleure durée de vie

Huawei se hisse à la première du Top 5 des marques de smartphones proposant la meilleure durée de vie, dans le dernier baromètre du service après-vente de Fnac Darty. Sa filiale Honor en est également.

Le service après-vente de Fnac Darty dévoilé la nouvelle édition de son baromètre lancé en 2018 et s’intéressant à la durée de vie de différents types d’appareils incluant notamment les smartphones. L’occasion de découvrir les marques dont les produits offrent la meilleure fiabilité (qualité de conception, par exemple) et facilité de réparation (facilité à trouver les pièces, entre autres).

Huawei, Apple, Honor, Samsung et Wiko composent le Top 5 avec des notes respectives de 88, 82, 80, 77 et 67 points sur un total de 200. Des bonnes positions qui sont donc à nuancer, surtout lorsque l’on regarde les scores supérieurs à 100 obtenus par les marques dans d’autres catégories comme les lave-linges à hublot ou les aspirateurs sans sac. Les constructeurs de smartphones ont encore du pain sur la planche. Cette différence est toutefois à contextualiser, avec des smartphones aux conceptions de plus en plus complexes et aux composants de plus en plus miniaturisés.

Le classement est une belle vitrine pour Huawei, qui est occupe la première place, mais aussi la troisième au travers de sa marque Honor. Le géant chinois et sa filiale subissent d’ailleurs toujours l’embargo américain empêchant leurs nouveaux smartphones d’embarquer les applications et services de Google. La note obtenue par Huawei s’explique par une grande fiabilité, mais une disponibilité des pièces détachées de seulement deux ans.

