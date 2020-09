Après Free, au tour d’Orange de signer avec Somfy pour la maison connectée

Somfy, spécialiste français de la domotique, annonce un partenariat avec Orange. De nouvelles possibilités pour les abonnés de l’opérateur historique.

Orange et Somfy ont annoncé ce lundi la signature d’un partenariat autour de la maison connectée, un secteur en plein développement. Dans les faits, les clients de l’opérateur historique équipés d’une Libebox 4 ou d’une Livebox 5 pourront ainsi piloter les produits de la gamme Somfy tels que les volets roulants et stores motorisés, en passant par l’application Maison Connectée installée sur leur smartphone ou tablette tactile. Il leur faudra également être équipés d’une box Tahoma ou Connexoon, précise Somfy.

Les abonnés Orange pourront commander une fermeture de volet à distance ou encore programmer une ouverture de volet en fonction de leurs habitudes de vie. De quoi se simplifier la vie, mais également sécuriser son logement ou faire des économies d’énergie.

Somfy a également signé avec Free

Rappelons qu’un partenariat a également été signé avec Free., en marge du lancement de la Freebox Delta en décembre 2018. Pour les abonnés Freebox Delta, c’est la possibilité de piloter à la voix, en s’adressant à l’assistant vocal Alexa intégré au player Free-Devialet, ou de contrôler à distance, grâce à l’application Freebox officielle sur Android et iOS, les dispositifs connectés de l’écosystème Somfy. Une page avait été publiée pour indiquer les produits compatibles, incluant notamment les volets roulants et stores motorisés, mais également les lumières, thermostats, serrures connectées, prises intelligentes, portails et portes de garage. Univers Freebox a d’ailleurs eu droit à une petite démonstration de la part d’un développeur. La communication entre la Freebox et les objets motorisés Somfy est possible grâce à l’implémentation des protocoles IO-homecontrol et RTS.

La partie domotique de la Freebox Delta permet en outre de gérer un Pack Sécurité incluant une caméra Wi-Fi, un détecteur de mouvements et un détecteur d’ouverture de porte, là aussi grâce à l’assistant vocal ou l’application Freebox.