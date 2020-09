Smartphones reconditionnés : à la rencontre de PRS, une pépite montante très ambitieuse du secteur et partenaire de Free

Les ventes de smartphones reconditionnés explosent avec un pic de ventes de 35% durant la rentrée de septembre, rien que ça. Et des réductions pouvant parfois atteindre les 70% comparé à du neuf, de quoi séduire en masse. C’est l’occasion pour Univers Freebox de partir à la découverte d’un des acteurs majeurs du reconditionnement en France, PRS (Phone Recycle Solution). Discret dans sa communication mais terriblement productif et ambitieux.

Stars des smartphones reconditionnés, plusieurs milliers d’iPhone d’Apple et divers modèles de Samsung envahissent chaque semaine ses locaux. Les arrivages sont massifs, la demande aussi puisque 15% des mobiles vendus aujourd’hui en France sont issus d’un circuit de reconditionnement. Fort d’un chiffre d’affaire doublé chaque année et la volonté assumée de se démarquer de ses concurrents comme Recommerce et Remade, PRS alias Phone Recycle Solution est en pleine croissance depuis 2017 et sa création par trois professionnels du secteur. Au point de voir les choses en grand.

Sa force, un circuit court optimisé

Spécialisée dans la reprise, le reconditionnement et la revente de smartphones, cette société parisienne développe notamment des offres destinées aux professionnels. Parmi ses partenaires, figurent entre autres Free Mobile et Back Market mais aussi d’autres grands acteurs de l’e-commerce et du retail. Dans une interview vidéo (en trois parties) accordée à Univers Freebox au sein de ses locaux , les deux fondateurs de PRS, Itsik Teboul et Nessim Haddouk reviennent aujourd’hui sur la genèse de la société mais aussi sur son mode de fonctionnement atypique en “circuit court”.

Une réelle carte à jouer pour cet acteur grandissant dans un marché lui aussi en pleine explosion. “On a vu qu’il y a avait une vraie opportunité sur le marché, on a créé un système de production, de réception et commercialisation de pièces différent de la concurrence”, explique son directeur général. L’objectif pour PRS est ainsi d’acheminer les smartphones reconditionnés dans son usine le plus rapidement vers les clients finaux, “tout en maintenant et conservant une qualité de produit très importante”. Cela passe par un sourcing de bonne facture, des processus internes optimisés et des équipes internalisées pour tester l’ensemble des smartphones.

Décrocher le leadership du reconditionnement en Europe

Sa démarche est aujourd’hui d’identifier les acteurs clés du secteur, d’accompagner ses partenaires historiques dans le choix des smartphones à commercialiser en leur mettant à disposition des outils adaptés pour la diffusion de leurs offres avant d’augmenter les volumes. Mais aussi de nouer de nouveaux partenariats, quasiment quotidiennement avec la volonté de les renforcer coûte que coûte. Telle est la clef du succès de PRS qui compte aujourd’hui une soixantaine de salariés. Son ambition à présent, être l’acteur majeur de la téléphonie reconditionnée en Europe.

Dans le prochain épisode de notre interview, PRS reviendra avec précision sur toutes les étapes du recondtionnement, et dévoilera ses différentes sources d’approvisionnement. Ce sera aussi l’occasion pour lui d’expliquer le succès des deux marques phares, Apple et Samsung.