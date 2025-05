Renumérotation TNT : que faire sur votre Freebox si toutes les chaînes ne sont pas là le 6 juin ?

Alors que de grands changements se préparent pour la TNT en juin, voici un petit guide sur comment s’assurer de recevoir l’ensemble des chaînes sur votre Freebox, si vous passez par la TNT.

Le 6 juin aura lieu une renumérotation totale des chaînes de la TNT. Si le processus est censé être transparent pour tout le monde, il est possible que certaines chaînes n’apparaissent pas sur certains appareils. Les players des Freebox Révolution, mini 4K, Delta, Ultra et Pop intègrent tous un tuner TNT. En cas de débit internet trop faible, cela peut se produire pour les clients ADSL en bout de ligne, il est ainsi possible de réceptionner les chaînes de la TNT. Il faut bien évidemment avoir connecté une antenne sur le boîtier TV.

Ainsi, le 6 juin prochain, si vous utilisez la TNT sur votre Freebox et que vous ne voyez pas toutes les chaînes disponible, il vous faudra lancer un “scan”. Une simple opération de recherche et de mémorisation des chaînes disponibles. Voici la marche à suivre, en fonction de votre player, pour lancer la procédure.

Freebox Pop

Sur le Player Pop, allez tout en haut de l’interface Oqee (accessible au démarrage ou en cliquant sur la touche Free) et cliquez sur “Réglages”. Depuis le menu, sélectionner “Télévision”. Il ne reste alors qu’à cliquer sur “Scan TNT” pour lancer la recherche des canaux.

Freebox Delta (Player Devialet)

Sur Freebox Delta, avec le player Free Devialet, allez dans le bandeau “Réglages” et cliquez sur le bouton “Télévision”. Il ne reste qu’à cliquer sur “Recherche des chaînes TNT”.

Freebox Révolution

Sur Freebox Révolution, il faut aller dans “Réglages”, puis “Télévision”. De là, il ne reste qu’à lancer le scan avec “Recherche des chaînes TNT”.

Freebox mini 4K

Sur Freebox mini 4K, depuis l’écran d’accueil, allez tout en bas et cliquez sur “Paramètres”. Il ne reste ensuite qu’à cliquer sur “Scan TNT”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox