Les nouveautés annoncées par Free qui devraient être lancées avant la fin de l’année (et plus tard pour d’autres)

Free a annoncé ces dernier mois (et même parfois depuis plus d’un an) que plusieurs nouveautés allaient être lancées. Certaines se sont concrétisées, comme l’arrivée de la Freebox Pop, ou encore les nouveautés intégrées à la Freebox Delta à savoir Prime Vidéo, les Machines virtuelles et plus récemment le répéteur wifi. Beaucoup n’ont cependant toujours pas vu le jour et de nouvelles se sont ajoutées. Comme nous le faisons environ tous les 3 mois, nous vous proposons un récapitulatif de ce qui devrait donc arriver plus ou moins prochainement.

Lancement du Dolby Atmos sur la Freebox Delta. Si la nouvelle box de Free propose déjà un son de qualité grâce à l’enceinte Devialet, surtout en ce qui concerne les basses, le Dolby Atmos va permettre un saut qualitatif nettement supérieur, notamment grâce à la gestion de la verticalité du son. Annoncée lors du lancement de la Freebox Delta, le Dolby Atmos devrait finalement être lancé en cette rentrée 2020. Xavier Niel a expliqué la raison de ce retard à Univers Freebox.

Une des informations la plus importante est la nouvelle révolution mobile que Xavier Niel a révélée dans une interview à Univers Freebox. Ce sera la plus importante évolution depuis le lancement de l’opérateur dans le mobile, puisque le fondateur de Free veut tout changer. “On va créer un nouveau modèle dans le mobile à tous les niveaux […] au niveau des terminaux, au niveau des offres, la distribution, plein de trucs…” nous a-t-il révélé en marge “on a fait une révolution en 2012 [sur le mobile] et on essaye de se réinventer tous les 6 ou 7 ans”. Le fondateur de Free a apporté des précisions il y a 2 mois en indiquant que les lancements prévus auront lieu vers la fin de l’année, après l’attribution des fréquences 5G

Arrivée de Free Mobile dans les Caraïbes. Selon le fondateur de Free, l’opérateur mobile, qui a obtenu des licences en Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barth,devrait se lancer dans les prochains mois. A Mayotte, une nouvelle offre a été lancée mais sous la marque Only, propriété à 50% d’Iliad.

Avec la Freebox Delta S, il sera également possible de bénéficier du Multi TV, c’est-à-dire de commander 2 players (Révolution ou Pop) et ainsi bénéficier de la télévision dans plusieurs pièces de votre maison.

Le Multi TV va également faire son apparition pour les abonnés Freebox Delta. Les abonnés auront la possibilité d’opter pour un boîtier Révolution ou Pop

Une nouvelle migration va être proposée. Les abonnés Freebox Delta S, qui souhaitent finalement bénéficier de la Freebox Delta, pourront procéder à un upgrade de leur offre. Cette migration devrait se faire depuis l’espace abonné.

– Une nouvelle offre sera proposée aux possesseur d’un Player Devialet, qui auraient quitté Free et qui souhaiteraient revenir.

Free avait annoncé il y a plus 2 ans qu’il souhaitait lancer la VoLTE. Mais depuis, toujours rien, alors que c’est une demande forte. Xavier Niel s’est voulu rassurant lors de l’interview accordée à Univers Freebox à l’occasion du lancement de la Freebox. Il a indiqué que la VoLTE serait lancée en même temps que la 5G, vers la fin de l’année donc.

Toujours concernant le mobile, Free va finalement lancer l’eSIM. C’est une question de semaines avait indiqué Xavier Niel mi-juillet.

Et la dernière annonce est la Freebox V9, qui succédera à la Freebox Delta. Xavier Niel a annoncé à Univers Freebox que les équipes de Free avaient déjà commencé à travailler dessus. Mais pour cette nouvelle Freebox haut de gamme, il va falloir attendre plusieurs années.

Comme toujours avec Free, il est difficile de connaître les délais quant à ces annonces. Ils ne sont donc donnés qu’à titre indicatif