Free annonce prévoir de lancer sa Freebox en Italie début 2021, une première

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, donne le sourire aux abonnés italiens ce matin. C’est officiel, Iliad Italia commercialisera la Freebox de Free.

Avec quasiment 10% de part de marché en peine deux ans, Iliad estime avoir atteint la taille critique en Italie avec plus de 6 millions d’abonnés mobiles. Le moment idéal pour adresser le marché du fixe, explique ce matin Thomas Reynaud sur le plateau de BFM Business.

Si la maison-mère de Free et d’Iliad Italia a annoncé hier en marge de la présentation de ses résultats semestriels, sa volonté de lancer ses offres fixe sur le marché italien avant l’été 2021, son directeur général se montre aujourd’hui plus explicite. « On se lancera en début d’année prochaine. Et notre Freebox devrait franchir les Alpes dans les premiers jours de 2021. » C’est donc confirmé, Iliad profitera d’une ou plusieurs box de Free en Italie et ne passera pas par un fabricant d’équipement d’origine. C’est tout le savoir-faire technologique de l’opérateur français qui va tenter de séduire l’Italie, pour une seconde “Rivoluzione”. Une première à l’heure où la Freebox est toujours attendue à La Réunion.

Pour rappel, la filiale italienne du groupe de Xavier Niel a signé récemment un accord avec Open Fiber. Le futur FAI pourra ainsi utiliser son réseau fibre, afin de proposer des offres fixes au grand public et aux entreprises dans les 271 villes où investit Open Fiber, dont les principales villes italiennes, et avec un débit maximal de 1 Gbit/s. Avec cette vitesse, les regards se portent en premier lieu sur l’arrivée de la Freebox mini 4K et/ou de la Freebox Révolution. Les foyers italiens peuvent-ils espérer la surprise Pop ? Ou encore la One, dont la commercialisation a pris fin début juillet en France ? A vos pronostics.