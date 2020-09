Iliad Italia débarquera sur le marché des box Internet avant l’été 2021 et continue de cartonner sur le mobile

La filiale italienne d’Iliad poursuit son petit bonhomme de chemin. Malgré la crise sanitaire, l’opérateur enregistre une nouvelle performance commerciale dans le mobile et un bond important de son chiffre d’affaires. Il prépare également l’arrivée de ses offres fixe.

Iliad ne cache pas sa satisfaction concernant sa filiale italienne et annonce “une très bonne performance commerciale”. Lors de la présentation des résultats financiers et commerciaux ce matin, le groupe a annoncé l’arrivée des offres fixe avant l’été 2021 de l’autre côté des Alpes. Rappelons qu’en juillet dernier, Iliad a signé un accord avec Open Fiber. Il pourra ainsi utiliser son réseau fibre, afin de proposer des offres fixes au grand public et aux entreprises dans les 271 villes où investit Open Fiber, dont les principales villes italiennes, et avec un débit maximal de 1 Gbit/s.

L’arrivée sur le fixe permettrait à Iliad Italia d’augmenter son revenu moyen par abonné (ARPU), trop faible avec les abonnements mobiles, alors que l’itinérance avec Wind/3 lui coûte cher. Un meilleur ARPU permettrait également d’augmenter les capacités d’investissements et de poursuivre la “Rivoluzione” sur le marché italien très concurrentiel.

Poursuite de la croissance dans le mobile

À l’issue du premier semestre 2020, Iliad Italia a atteint 6,26 millions d’abonnés dans le mobile, grâce à une progression 454 000 recrutements au cours du second trimestre 2020. Au 31 mars 2020, elle revendiquait 5,806 millions d’abonnés mobile. Soit un gain d’un million d’abonnés sur les 6 premiers mois de l’année. Après deux ans d’activité, la branche italienne d’Iliad détient ainsi 8 % du marché italien.

Concernant le nombre de sites activés, l’objectif a été révisé à plus de 5 000 d’ici fin 2020. Au 30 juin 2020, 5 800 sites étaient équipés et 3 980 activés. 900 sites ont été équipés et 1 200 activés au cours du deuxième trimestre 2020. Rappelons que l’objectif est de 10 000 à 12 000 à fin 2024.

Ci-dessous, une carte montrant d’ailleurs la répartition des sites actifs en Italie à fin juin 2020 :

15 boutiques et près de 1 000 bornes de distribution

Iliad s’active pour déployer son infrastructure réseau en Italie, mais également son réseau distribution qui se compose de 15 boutiques dans les grosses villes du pays. L’opérateur peut en outre compter sur un réseau de près de 1 000 bornes de distribution de cartes SIM au sein de plus de 360 kiosques situés dans des zones de chalandises fréquentées, mais aussi sur un réseau d’envergure national de revendeurs permettant aux abonnés de recharger leur offre mobile. Sans oublier d’évoquer la possibilité de souscrire à une offre mobile en ligne, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, et de recevoir la carte SIM par voie postale.

Chiffre d’affaires en hausse de 68 %

Au cours du second trimestre 2020, Iliad Italia a enregistré un chiffre d’affaires de 162 millions d’euros, en hausse de 68,2 % par rapport à la même période en 2019, où il était question de 96 millions. Ramené au premier semestre 2020, le CA atteint les 312 millions d’euros, en progression de 76 % par rapport au premier semestre 2019. Une belle performance au regard du contexte de crise sanitaire, à laquelle se sont ajoutées “des offres ciblées et très agressives de la part des concurrents”, note Iliad. À plus long terme, Iliad vise les 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

S’expliquant par “les charges d’itinérance liées à une hausse de la base d’abonnés et à la hausse de la consommation moyenne et les charges de réseau liées à l’augmentation du parc de sites équipés”, la perte d’EBITDAaL enregistrée au cours du second trimestre 2020 s’élève à 84 millions d’euros. Celle-ci est toutefois en baisse de 22,5 % par rapport à 2019. L’année dernière, à la même période, elle atteignait en effet les 108 millions.