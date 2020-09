Free annonce des centaines de milliers d’utilisateurs pour son service Free Ligue 1 Uber Eats et étend la période de gratuité

Free Ligue 1 Uber Eats attise la curiosité de nombreux fans de foot, et Free veut permettre à plus de Français de découvrir son nouveau service et aux utilisateurs déjà initiés de continuer d’en profiter.

Inattendu sur le marché avec une formule originale, Free marque des buts. Son service 100% foot a été lancé fin août sur les Freebox et via une application mobile. Le nouveau venu a déjà su intriguer beaucoup de français fans de ballon rond, ce que révélait déjà notre sondage, où plus de la moitié des participants se sont dit intéressés par Free Ligue 1 Uber Eats.

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, est revenu sur les premiers résultats de ce nouveau média à part entière. Selon lui, cité par un journaliste de l’Equipe, le service compte déjà plusieurs “centaines de milliers d’utilisateurs et plus de 5 millions de vidéos vues“. Ainsi, non seulement le suivi des matchs intéresse, mais les programmes inédits proposés par l’application semble eux aussi intriguer les utilisateurs avec une équipe éclectique et un ton décalé.

Il ne faut pas l’oublier, le lancement ne s’est pas fait sans couacs, tant sur l’application mobile que sur les Freebox : déconnexions intempestives, soucis sur le player, des freezes, problèmes de gestion du live… A ce propos,Thomas Reynaud explique : “on a dû se caler lors de la première journée”, mais l’app a “commencé à bien fonctionner lors de la deuxième journée.“. Il y a encore de la place pour l’amélioration des services et l’implémentation de fonctionnalités prévues dès le départ, à savoir les notifications, les alertes ainsi que le classement. Il l’assure cependant : “il y a une vraie demande” et affirme avoir reçu de très bons retours à ce sujet.

Toujours pas de communication sur le prix de l’abonnement à venir, cependant, après l’avoir offert à tous pour les deux premières journées de la Ligue 1, Free étend cette période de gratuité à la troisième journée, laquelle prendra place ce weekend. Une manière peut-être pour Free de se faire pardonner après une première journée décevante.