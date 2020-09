Choc des smartphones à 199 euros proposés par Free : lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement quatre smartphones à 199 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Xiaomi Redmi Note 9, Nokia 5.3, Nokia 6.2 et Oppo A9 2020, tous les quatre proposés à 199 euros.

L’écran : le Xiaomi Redmi Note 9, sans hésitation

Commençons par l’écran, un critère sur lequel Xiaomi se démarque clairement avec son Redmi Note 9. Il propose en effet une définition Full HD+, opte pour un poinçon discret au lieu de l’encoche et profite d’une protection Gorilla Glass 5. On a d’ailleurs une diagonale de 6,53 pouces, qui évitera d’être à l’étroit.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS, Gorilla Glass 5 et poinçon) Nokia 6.2 (6,3 pouces, FHD+, IPS, Gorilla Glass 3 et encoche goutte d’eau) Oppo A9 2020 (6,5 pouces, HD+, IPS, Gorilla Glass 3 et encoche goutte d’eau) Nokia 5.3 (6,55 pouces, HD+, IPS, Gorilla Glass 3 et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : un modèle moins intéressant que les autres

Le Redmi Note 9 embarque un chipset Helio G85, quand les Nokia 5.3 et Oppo A9 2020 optent pour la plate-forme Snapdragon 665 et le Nokia 6.2 pour une plate-forme Snapdragon 636. Si vous envisagez du jeu récent, nous vous conseillons les trois premiers smartphones, dont les chipsets sont plus récents et plus performants. Évitez en revanche le premier, dont le chipset s’annonce plus poussif. Nous l’avions constaté lors d’un test.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (chipset MediaTek Helio G85) Oppo A9 2020 (chipset Snapdragon 665) Nokia 5.3 (chipset Snapdragon 665) Nokia 6.2 (chipset Snapdragon 636)

La photo : les Xiaomi Redmi Note 9 et Oppo A9 2020 à privilégier

Suivant la tendance, les Xiaomi Redmi Note 9, Nokia 5.3, Nokia 6.3 et Oppo A9 2020 multiplie les capteurs pour assurer de la polyvalence en photo, avec notamment des modules pour l’ultra grand-angle et le mode portrait.

Les Xiaomi Redmi Note 9 et Oppo A9 2020 se démarquent avec leur capteur principal de 48 Mégapixels, pour des clichés plus détaillés. Ils proposent également des modules 13 et 16 Mégapixels pour les selfies, quand les Nokia 5.3 et Nokia 6.3 se contentent de modules 8 Mégapixels.

Notre classement :

Oppo A9 2020 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 9 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Nokia 6.2 (16/8/5 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Nokia 5.3 (13/5/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : le Xiaomi Redmi Note 9 coche toutes les cases

Sur le créneau de l’autonomie, les Xiaomi Redmi Note 9 et Oppo A9 2020 promettent beaucoup, le premier ayant une batterie 5 020 mAh et le second une batterie 5 000 mAh. Le premier se montre toutefois plus convaincant avec une charge 18 Watts qui réduira le temps de charge (contre 10 Watts).

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (5 020 mAh ; 18 Watts) Oppo A9 2020 (5 000 mAh ; 10 Watts) Nokia 5.3 (4 000 mAh ; 10 Watts) Nokia 6.2 (3 500 mAh ; 10 Watts)

L’interface : c’est une affaire de goût

Dernier aspect, et non des moins importants : la partie logicielle. Ceux qui voudront absolument l’expérience Android telle que voulue par Google préféreront les Nokia 5.3 et 6.2. Les autres pourront envisager le Xiaomi Redmi Note 9 avec l’interface MIUI très complète ou bien l’Oppo A9 2020 avec l’interface ColorOS elle aussi très complète, mais s’étant révélée un peu brouillonne durant nos tests de smartphones de la marque.

Le choix d’Univers Freebox

Bel écran, bonnes performances, polyvalence en photo, grosse autonomie, charge rapide et interface complète. Xiaomi a réussi à cocher pas mal de cases avec son Redmi Note 9, tout en restant sous la barre des 200 euros. Il apparaît donc à nos yeux comme le choix à privilégier. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le test complet du Redmi Note 9 que nous avons réalisé.