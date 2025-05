Free vous fait gagner de nombreux lots pour la sortie d’une série évènement

Vous pouvez participer à un concours exclusif autour de The Walking Dead : Dead City lancé par Free et CINÉ+ OCS.

À l’occasion du lancement de la saison 2 de The Walking Dead : Dead City sur CINÉ+ OCS, Oqee by Free propose un jeu concours exceptionnel destiné aux fans de la série. Cette opération, organisée du 5 au 12 mai 2025, vise à célébrer le retour de Maggie et Negan dans les rues apocalyptiques de New York, cadre de ce spin-off de l’univers The Walking Dead.

En partenariat avec CINÉ+ OCS, Free met en jeu 45 lots officiels issus de la franchise, répartis en trois catégories : mugs collectors, figurines des personnages principaux et éditions intégrales du roman The Walking Dead (Le Livre de Poche). Le tirage au sort aura lieu le 16 mai 2025 parmi les participants ayant suivi les comptes @OQEEbyFree et @cineplus_ocs, et partagé le post dédié sur les réseaux sociaux.

#JeuConcours 🎁 A l’occasion la saison 2 de The Walking Dead : Dead City sur Cine+ OCS, tentez de remporter 15 mugs, 15 figurines et 15 Editions Intégrales The Walking Dead Pour participer :

👉@OQEEbyFree et @cineplus_ocs

👉RT ce post Tirage au sort le 12 mai 🍀 pic.twitter.com/TGgE84l4lK — OQEE by Free (@OQEEbyFree) May 5, 2025

Ce concours est ouvert à toute personne résidant en France métropolitaine, âgée de 18 ans ou plus. Aucun achat n’est requis pour participer et il n’est pas nécessaire d’être abonné OCS ou Free.

