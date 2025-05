Du changement dans les haute sphères d’Orange, avec un nouveau directeur en France

Orange annonce des changements à la tête de sa direction France et Afrique-Moyen-Orient.

Le groupe Orange a annoncé une réorganisation de son comité exécutif, avec la nomination de Jérôme Hénique au poste de Directeur exécutif et CEO d’Orange France à compter du 1er juin 2025. Il succédera à Jean-François Fallacher, en poste depuis janvier 2023, qui quitte l’entreprise pour rejoindre Eutelsat Group en tant que Directeur exécutif.

Actuellement CEO d’Orange Afrique et Moyen-Orient, Jérôme Hénique est un cadre expérimenté du groupe, qu’il a rejoint en 2010 après avoir exercé différentes fonctions stratégiques, notamment en Espagne et en France. Sous sa direction, la région Afrique et Moyen-Orient a enregistré une croissance significative, contribuant de manière notable aux performances globales du groupe.

Cette transition entraîne également un changement à la tête de la zone Afrique et Moyen-Orient. Yasser Shaker, actuellement CEO d’Orange Égypte, prendra la relève au 1er juillet 2025. Il sera rattaché à Christel Heydemann, Directrice générale du groupe. En poste depuis 2018, Yasser Shaker a piloté la croissance et la rentabilité d’Orange Égypte malgré un environnement économique complexe.

Ces mouvements stratégiques traduisent la volonté du groupe Orange de consolider ses performances sur ses marchés clés tout en renforçant son équipe dirigeante.

