Abonnés Free : attention à cette promesse de carte cadeau, c’est un phishing

Les abonnés Free sont une nouvelle fois les cibles d’une arnaque de type phishing.

Et un phishing de plus pour les abonnés Free. Dans un e-mail ayant comme sujet “Réponse pour obtenir une récompense de 50 €”, l’escroc opte pour l’histoire du sondage et choisit comme appât la carte cadeau d’une valeur de 50 euros pour tenter de piéger l’internaute imprudent.

Comme à l’accoutumée, un coup d’oeil à l’adresse de l’expéditeur suffit à être au parfum concernant le caractère frauduleux du message. Pas le moindre lien avec l’opérateur de Xavier Niel.

Idem lorsque l’on scrute les adresses derrière les liens intégrés, ici à l’image principale et à la phrase juste en dessous.

Ci-dessous, le lien intégré à l’image :

Et celui sur la phrase en dessous :

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.