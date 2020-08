Sosh lance une série limitée avec la fibre à moitié prix pendant un an

C’est la rentrée et les promos reprennent. La boîte Sosh est proposée à 14.99€ la première année, tant pour les abonnés fibre qu’ADSL, sans engagement.

La marque low-cost d’Orange propose une nouvelle promotion sur ses offres fixe, avec notamment la première année à moitié prix pour les futurs abonnés fibre. Il est en effet possible de souscrire à la Boîte Sosh pour 14.99€/mois pendant un an, sans engagement et peu importe votre type de connexion. L’offre est valable jusqu’au 7 octobre.

Pour les abonnés fibre, une fois la période promotionnelle passée, la facture repasse à 29.99€/mois. Le tout pour une Livebox 4 qui propose un débit allant jusqu’à 300 Mbit/S en download et upload. L’appli TV d’Orange est offerte sur demande pour vos appareils autres que la télévision, si vous voulez regarder la télé, il faudra opter pour l’option décodeur TV pour 5€ par mois. Le raccordement à la fibre est offert.

Quant aux abonnés ADSL, après un an, le tarif retrouve son prix initial, à savoir 19.99€ par mois, toujours sans télé incluse.