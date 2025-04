Free offre Canal+ La Chaîne en Live à un nouveau type d’abonnés

Lancée en décembre 2024, la box 5G de Free permet de profiter de 3 mois offerts à Canal+ La Chaîne en Live.

Free renforce l’attractivité de sa Box 5G avec une offre de contenus de plus en plus attrayante. En plus de Max Basic avec pub offert pendant 3 mois, les abonnés peuvent désormais profiter de 3 mois d’accès gratuits à Canal+ La Chaîne en Live, en atteste le site de l’opérateur.

Aucune indication claire n’est cependant fournie concernant la marche à suivre pour activer Canal+ La Chaîne en Live sur la Box 5G. Il est important de rappeler que pour profiter de celle-ci sur la Freebox Ultra (inclus dans l’abonnement) par exemple, il faut disposer du Player Free TV 4K, un boîtier TV qui n’est pas proposé avec la Box 5G, ou disposer du Player Free-Devialet. Après la période d’essai, l’abonnement à Canal+ La Chaîne en Live est facturé 15,99€/mois sans engagement. Cette offre 3 mois gratuits est également proposée aux abonnés Freebox Pop.

L’opérateur permet dans son offre Box 5G d’accéder à 240 chaines TV via Oqee by Free sur smart TV, smartphones, tablettes, ordinateurs, en direct et en replay et à plus de 600 films et séries inclus avec OQEE Ciné. Par ailleurs, 100h d’enregistrement sont incluses aussi de nombreuses fonctionnalités avancées comme le contrôle du direct, le start-over et la diffusion via Chromecast et AirPlay. L’application Oqee ne donne toutefois pas accès aux chaînes Canal+.

Une Box 5G rapide et accessible

Proposée à 29,99€/mois pendant 12 mois, puis 39,99€/mois, la Box 5G de Free utilise le réseau mobile 5G/4G de l’opérateur pour offrir une connexion Très Haut Débit à domicile pour ceux qui ne sont pas encore éligibles à la fibre : il suffit de brancher la box, avec une SIM Free préinstallée, et de scanner un QR Code pour être connecté. La box est compatible Wi-Fi 7, dernière génération, permettant de connecter jusqu’à 100 appareils simultanément avec une meilleure stabilité.

Les abonnés profitent aussi de Free Family, soit jusqu’à 4 Forfaits Free 5G Internet illimité en 5G/4G à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois, au lieu de 19,99€/mois. par ailleurs, Free prend en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur jusqu’à 50€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox