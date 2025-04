Canal+ annonce à des abonnés inclure un nouveau service VIP dans leur offre, la météo est au beau fixe

Canal+ offre désormais l’accès au service VIP de La Chaîne Météo à certains abonnés.

Bonne nouvelle pour les abonnés Canal+, dans un nouvel e-mail envoyé à actuellement à ses utilisateurs, la filiale de Vivendi annonce l’intégration sans frais supplémentaires du service VIP de La Chaîne Météo à leur abonnement actuel. Sont concernés “tous nos abonnés à une offre Canal+ incluant “La chaîne Météo”, précise le groupe.

Les clients TV by Canal et Famille by Canal n’y ont pas droit tout comme les abonnés Freebox Ultra avec Canal+ La Chaîne en Live (sans upgrade). Grâce à ce nouvel avantage, les abonnés Canal+concernés peuvent désormais accéder aux fonctionnalités avancées de La Chaîne Météo, que ce soit via le site internet ou l’application mobile dédiée.

Le service VIP promet des paramètres météo experts et des prévisions heure par heure sur 7 jours ( quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l’air, pression atmosphérique et visibilité). Un comparateur de modèles/des différentes sources météo sur 7 jours est également intégré. La navigation est par ailleurs plus fluide et sans publicité. Les cookies publicitaires ne sont pas enregistrés sur les appareils et les données sont non-transmises.

Comment en profiter ?

L’activation du service est simple. Il suffit de se connecter sur le site ou l’application mobile de La Chaîne Météo. Ensuite, utiliser vos identifiants Canal+ pour l’authentification. Des boutons dédiés (« Découvrir sur iOS » ou « Découvrir sur Android ») sont également proposés dans le mail pour faciliter l’installation de l’application selon votre appareil. Vous pouvez aussi y accéder via la rubrique Chaîne & Apps de l’application CANAL+.

L’équipe Canal+ précise que cette authentification unique permet une activation immédiate du service VIP, ouvrant l’accès à toutes les nouvelles fonctionnalités dès maintenant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox