Free lance 7 nouveautés gratuites sur Oqee Ciné pour ses abonnés

Very Bad Cops, Max et Emmy : Mission Pâques, Annie et d’autres, de nouveaux films sont dès à présent disponibles sur la plateforme de streaming avec publicité de Free.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés tous les vendredis. Ce week-end, Oqee Ciné propose une nouvelle sélection de 7 films. Au menu, de la comédie sous toutes ses formes, de musicale à dramatique mais pas seulement.

(2019, Thriller/Polar) Réal. : Nadav Lapid Avec : Tom Mercier, Quentin Dolmaire. Un homme ordinaire se retrouve mêlé à un monde dangereux de trahisons financières. Marie Marmaille (2016, Comédie dramatique) Réal. : Olivier Langlois Avec : Sylvie Testud, Patrick Braoudé. Une fillette espiègle bouleverse la vie de sa famille avec son énergie débordante.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox