Free Mobile lance un nouveau forfait 150 Go à prix cassé face aux offres très costaudes de ses rivaux

Free Mobile muscle son forfait Série Free, 150 Go à seulement 8,99€/mois pendant 1 an.

Free Mobile continue de répliquer sur le marché de la téléphonie mobile face aux offres concurrentes avec une nouvelle évolution de son forfait Série Free. Depuis le 18 avril, l’opérateur propose désormais 150 Go de données pour 8,99€/mois, soit 30 Go de plus que la précédente version lancée fin mars, pour le même tarif attractif.

Cette nouvelle offre conserve les mêmes avantages : compatibilité 5G, 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi que l’accès à l’application Oqee TV inclus. Comme toujours avec le Série Free, l’offre est valable un an. À l’issue de cette période, l’abonné bascule automatiquement vers le forfait Free classique à 19,99€/mois, avec 350 Go de data. Il est nécessaire de rappeler que cette offre est réservée aux nouvelles souscriptions. Les abonnés actuels à d’anciennes versions du Série Free conserveront leur forfait actuel.

La concurrence fait le choix de l’agressivité

Cette nouvelle offensive a pour but de faire face aux offres agressives des concurrents qui ont eux aussi revu leur copie. Sosh, B&You et Red by SFR proposent actuellement des forfaits très costauds avec 200 Go à 9,99€/mois. Si Free Mobile propose moins de data, son offre, disponible seulement pendant 1 an, est affichée 1€ moins cher que les forfaits de ses rivaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox