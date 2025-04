Bouygues Telecom lance une nouvelle offre mobile B&YOU 200 Go pour 9,99€/mois, ou encore moins cher mais à une condition

Bouygues Telecom frappe fort avec un forfait à 200 Go pour 6.99€… si vous prenez son offre Pure Fibre.

Dans un contexte de forte concurrence sur le marché des télécoms, Bouygues Telecom annonce une nouvelle série spéciale sous sa marque B&YOU. Cette offre sans engagement propose 200 Go de data en 5G pour 9,99€/mois, avec une réduction supplémentaire pour les clients souscrivant également à une box internet B&YOU Pure Fibre.

L’opérateur entre ainsi en concurrence directe avec d’autres marques positionnées sur le créneau des forfaits à bas prix, telles que RED by SFR (200 Go pour 9,99€/mois) ou Sosh (10€/mois), Prixtel (offres flexibles dès 4,99€), ou encore Cdiscount Mobile et Auchan Télécom, qui multiplient les promotions sur les forfaits avec une carte SIM à prix réduit. Proposée à 20,99€/mois hors promotion, la série spéciale B&YOU 200 Go est affichée à 9,99€/mois pour toute nouvelle souscription en ligne. L’offre comprend :

200 Go de data en France métropolitaine

30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

Appels et SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine et les DOM

Appels et SMS depuis l’Europe et les DOM vers la France, l’Europe et les DOM

Fonction modem autorisée

Carte SIM facturée 1€

Cette formule s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un forfait mobile à large enveloppe de données, sans engagement. En cas de dépassement du volume inclus, les communications sont facturées selon les tarifs en vigueur. L’offre devient encore plus avantageuse pour les abonnés qui choisissent également la box internet B&YOU Pure Fibre. En cas de souscription simultanée aux deux services, une remise de 3€/mois est appliquée sur le forfait mobile, ramenant le prix à 6,99€/mois. Cette réduction est conditionnée à l’activation des deux lignes. En cas de résiliation de l’offre fibre, la remise est automatiquement supprimée.

L’offre B&YOU Pure Fibre, sans engagement, est proposée à 23,99€/mois et comprend une connexion fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) avec des débits pouvant atteindre 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, sous réserve d’éligibilité et d’un équipement compatible. Elle inclut des frais de mise en service de 48€ (remboursables) et des frais de résiliation de 59€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox