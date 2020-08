Abonnés Freebox avec TV by Canal : une nouvelle version de MyCanal est disponible

L’application MyCanal sur iOS a été mise à jour avec des améliorations et même une nouveauté.

C’est la rentrée pour les développeurs de la filiale de Vivendi. Une nouvelle mise à jour de l’application MyCanal sur iOS, estampillée 4.8.0 est en cours de déploiement sur les appareils de la Pomme. Le service promet de nombreuses améliorations “tout au long des mois à venir”, avec un premier update aujourd’hui, qui améliore certains points et apporte une innovation.

“A partir de maintenant, vous pouvez recevoir des vidéos en push notification“, annonce ainsi le journal des mises à jour de l’application. Si vous vous demandez où est l’innovation dans cette fonctionnalité, déjà disponible sur de nombreuses applications, les développeurs expliquent la nuance : ” nous envoyons des vidéos premium (et donc cryptées), de la live TV, et ça, vous ne le verrez pas ailleurs 😉 “. Afin de s’y essayer, rendez-vous dans vos paramètres et cochez la fonction “Notifications pour myCanal”.

Les amateurs du pilotage à la voix (avec Siri) seront ravis de savoir que la gestion de voiceOver a été revue dans cette nouvelle version, un premier pas vers une meilleure accessibilité pour tous, indiquent les développeurs qui promettent de travailler sur ce point pour les prochains updates. Et enfin, la disponibilité et l’accès à vos programmes Sport Canal+ (tant en replay qu’en direct) ont également été améliorés, avec une disponibilité immédiate en replay lorsqu’un programme Sport est terminé. Vous pourrez y accéder directement depuis le guide en startover.

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si quelques problèmes persistent.